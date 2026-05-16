بارش باران و رعد و برق در ۱۴ استان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، از امروز در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، مازندران و گیلان در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و در نقاط مستعد تگرگ پیشبینی میشود.
این شرایط فردا (یکشنبه) در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، البرز، قزوین، تهران، سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، استانهای ساحلی خزر و دوشنبه تا چهارشنبه در نوار شمالی کشور تداوم خواهد داشت.
طی ۵ روز آینده در غالب نقاط کشور وزش باد شدید بوده و در نقاط مستعد با گرد و خاک همراه است.
یکشنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما خواهیم داشت.
در ۵ روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز و روزهای شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران نیمه ابری، در بعضی ساعتها افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق، همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک و احتمال تگرگ است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۷ و کمینه دمای آن به ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
