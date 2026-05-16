بارش باران در اغلب نقاط کشور طی امروز و فردا

به گزارش خبرنگار میراثآریا، صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به شرایط جوی کشور طی روزهای آینده اظهار کرد: امروز ۲۶ اردیبهشتماه در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، گیلان و مازنداران و فردا ۲۷ اردیبهشتماه در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، استانهای ساحلی خزر و دوشنبه تا چهارشنبه ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشتماه در نوار شمالی کشور در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و در نقاط مستعد تگرگ پیشبینی میشود.
او با بیان اینکه طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور وزش باد شدید پیشبینی میشود و در نقاط مستعد گرد و خاک رخ خواهد داد، گفت: یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور خواهیم داشت.
به گفته ضیاییان طی پنج روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و روزهای شنبه ۲۶ و یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه دریای خزر مواج خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده بیان کرد: آسمان تهران فردا یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه قسمتی ابری در بعضی ساعتها وزش باد شدید و گرد و خاک، با حداقل و حداکثر دمای ۱۷ و ۲۴ درجه سانتیگراد و برای روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل و حداکثر دمای ۱۷ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
او در پایان درباره وضعیت دمای گرمترین و سردترین مراکز استانها طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۳۴ و ۳۷ درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین و شهرکرد با دمای صفر و ۳- درجه سانتیگراد به عنوان سردترین مراکز استانها پیشبینی شدهاند.
