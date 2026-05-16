به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و همچنین در مسیر شمال به جنوب محدوده بایجان سنگین است.



او افزود: ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران نیز در حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده پیکان‌شهر سنگین گزارش شده است.



جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه- تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا عوارضی تهران و همچنین در آزادراه قم- تهران حدفاصل جهان‌آباد تا عوارضی تهران نیز ترافیک سنگین جریان دارد.



سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محور شهریار- تهران گفت: ترافیک در برخی مقاطع این محور نیز سنگین است.



او تصریح کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.



جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از بارش باران در برخی محورهای استان مرکزی خبر داد و گفت: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.



محبی درباره محورهای مسدود نیز بیان کرد: محور قدیم بستان‌آباد- میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل قره‌چمن- کوهسالار علیا- سه‌راهی ترکمانچای- راه روستایی چپقلو- میانه و همچنین مسیر قره‌چمن- راه فرعی هشترود- میانه انجام می‌شود.



سرهنگ محبی افزود: محور غیرشریانی پاتاوه- دهدشت نیز همچنان مسدود است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه- تویسرکان، سروآباد- پاوه (گردنه تته) و وازک- بلده نیز به دلیل انسداد فصلی تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

