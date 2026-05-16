به گزارش میراث آریا، پروازهای حج تمتع امسال از روز پنجم اردیبهشتماه به مقصد مدینه آغاز شد و امروز پروازهای رفت بعد از گذشت ۲۲ روز با اعزام ۳۰ هزار و ۶۷۲ زائر با ۲۶۴ سورتی پرواز از سه ایستگاه تهران، مشهد و زاهدان به عربستان سعودی به پایان رسید.
گفته میشود این عملیات با بهرهگیری از هشت فروند هواپیمای ایرباس از ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
آن طور که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود با اتمام پروازهای رفت، پروازهای بازگشت حجاج نیز از روز یازدهم خردادماه آغاز میشود.
پروازهای بازگشت نیز تا ۲۲ خردادماه ادامه خواهد داشت.
گفته میشود همه پروازهای مرحله رفت زائران به مقصد فرودگاه مدینه منوره انجام شد و طبق برنامهریزی انجامشده، پروازهای بازگشت حجاج از فرودگاه بینالمللی جده به مقصد ایستگاههای پروازی در ایران انجام خواهد شد.
همچنین براساس گزارشهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی میانگین تأخیر پروازهای رفت در این عملیات کمتر از ۳۰ دقیقه ثبت شده است.
