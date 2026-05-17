راضیه حسینی خبرنگار و کارشناس ارشد علوم ارتباطات و رسانه همزمان با 27 اردیبهشتماه 1405 روز جهانی ارتباطات و روابطعمومی در یادداشتی نوشت: روز جهانی ارتباطات و روابطعمومی فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در نقش بنیادین ارتباطات انسانی در شکلدهی به افکار عمومی، ارتقای اعتماد اجتماعی، تقویت سرمایه فرهنگی و بازنمایی درست هویت ملتهاست. در جهانی که سرعت گردش اطلاعات، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و افکار عمومی بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر پیامها، روایتها و تصویرسازیها قرار دارد، روابط عمومی دیگر صرفاً یک ابزار تبلیغاتی یا تشریفاتی نیست؛ بلکه دانشی راهبردی و هنری اثرگذار است که میتواند میان گذشته و آینده، میان اصالت و نوآوری، و میان هویت ملی و مخاطب جهانی پیوند برقرار کند.
برای ایران، این مناسبت معنایی دوچندان دارد. سرزمینی که قرنها خاستگاه تمدنی درخشان، هنرهای اصیل، زبان و ادب فاخر، معماری ماندگار، آیینهای کهن و میراثی بیبدیل از تنوع فرهنگی بوده است، بیش از هر چیز نیازمند روایتگری درست، هوشمندانه و مستمر است. تمدن ایران، تنها در بناهای تاریخی یا آثار موزهای خلاصه نمیشود؛ ایران مجموعهای زنده از حافظه تاریخی، سنتهای فرهنگی، ارزشهای اخلاقی، زیستبومهای انسانی و میراث ناملموس است که در زندگی امروز نیز جریان دارد. در چنین بستری، روابط عمومی نقشی اساسی در شناساندن، تبیین، حفاظت و حتی احیای این سرمایه عظیم بر عهده دارد.
روابطعمومی؛ از اطلاعرسانی تا هویتسازی
روابط عمومی در مفهوم پیشرفته و حرفهای خود، صرفاً انتقال پیام نیست؛ بلکه مدیریت معنا است. روابط عمومی موفق میکوشد میان سازمان و جامعه، میان حاکمیت و مردم، میان نهادهای فرهنگی و مخاطبان داخلی و خارجی، رابطهای مبتنی بر فهم، اعتماد، گفتوگو و مشارکت ایجاد کند. در حوزه فرهنگ و میراث تمدنی نیز روابط عمومی میتواند با طراحی روایتهای اثرگذار، تولید محتوای دقیق، بهرهگیری از رسانههای نوین، و تعامل سازنده با نخبگان، هنرمندان، پژوهشگران و جامعه، تصویر واقعی و جذابی از ایران ارائه دهد.
در جهانی که گاه روایتهای ناقص یا مغرضانه میتوانند چهره یک ملت را مخدوش کنند، روابط عمومی مسئولیت دارد که صدای حقیقت، زیبایی و اصالت باشد. ایران نیازمند آن است که نه فقط از زاویه اخبار روزمره، بلکه از منظر تاریخ، فرهنگ و تمدن نیز به جهان معرفی شود؛ و این دقیقاً نقطهای است که روابط عمومی میتواند نقشآفرینی تعیینکننده داشته باشد.
میراثفرهنگی ایران؛ سرمایهای برای گفتوگوی جهانی
میراث فرهنگی ایران، گنجینهای است که از هزارههای دور تا امروز امتداد یافته است. از تمدنهای کهنی چون عیلام، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی گرفته تا شکوه هنر اسلامی-ایرانی در معماری، خوشنویسی، تذهیب، فرش، موسیقی، ادبیات و آیینهای مردمی، همگی بخشهایی از هویت تاریخی این سرزمیناند. این میراث نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای جهان، حامل پیامهای بزرگ انسانی است: پیام صلح، خرد، زیبایی، همزیستی، عدالت و احترام به تنوع.
آثار شاخص تاریخی ایران تنها سازههایی سنگی نیستند؛ بلکه زبان گویای تمدنیاند که هنر را با حکمت، و زیبایی را با معنا درآمیخته است. همچنین میراث ناملموس ایران، از نوروز و آیینهای وابسته به آن گرفته تا موسیقی نواحی، هنرهای ملی، صنایعدستی، قصهگویی و مهماننوازی ایرانی، بخش مهمی از این تمدن زنده را تشکیل میدهد.
روابط عمومی در این عرصه میتواند نقش «واسطه فرهنگی» را ایفا کند؛ واسطهای که این میراث را به زبان روز، برای نسل امروز و مخاطب جهانی، قابل فهم، جذاب و اثرگذار میسازد.
نقش روابطعمومی در شناساندن تمدن ایران
یکی از چالشهای اساسی در معرفی میراث فرهنگی ایران، فاصله میان «غنای واقعی» و «بازنمایی رسانهای» است. بسیاری از مخاطبان جهانی، ایران را نه از خلال آثار تمدنیاش، بلکه از دریچه اخبار یا کلیشههای رسانهای میشناسند. اینجاست که روابط عمومی فرهنگی باید فعال، حرفهای و آیندهنگر عمل کند تا روایت ایران را از حالت تدافعی خارج کرده و به روایتی پیشبرنده و الهامبخش تبدیل کند.
روابطعمومی میتواند در این مسیر از راهکارهای زیر بهره گیرد:
روایتسازی فرهنگی
بهجای ارائه صرفِ اطلاعات خشک و رسمی، باید داستانهای انسانی و جذاب پیرامون میراثفرهنگی ایران تولید شود. هر بنا، آیین، اثر هنری و شخصیت تاریخی، ظرفیت تبدیل شدن به یک روایت تأثیرگذار را دارد. مردم با داستانها ارتباط برقرار میکنند، نه فقط با دادهها.
بهرهگیری از رسانههای نوین
شبکههای اجتماعی، پادکستها، ویدئوهای کوتاه، تورهای مجازی، نمایشگاههای دیجیتال و محتوای چندرسانهای، فرصتهای نوینی برای معرفی میراث ایران فراهم کردهاند. روابط عمومی هوشمند باید زبان این رسانهها را بشناسد و با قالبهای خلاقانه، پیام فرهنگی را به نسلهای جدید منتقل کند.
دیپلماسی فرهنگی
روابط عمومی میتواند در تعامل با مراکز فرهنگی، دانشگاهها، موزهها و نهادهای بینالمللی، زمینه معرفی درستتر ایران را فراهم سازد. برگزاری هفتههای فرهنگی، نمایشگاههای مشترک، نشستهای علمی و برنامههای تبادل فرهنگی، به تقویت تصویر جهانی ایران کمک میکند.
مشارکت مردمی
حفاظت از میراثفرهنگی تنها وظیفه دولت یا نهادهای رسمی نیست. مردم، بهویژه نسل جوان، باید احساس کنند که این میراث به آنان تعلق دارد. روابط عمومی با ایجاد کمپینهای آگاهیبخش، آموزش عمومی، و برنامههای مشارکتی میتواند حس تعلق و مسئولیتپذیری اجتماعی را تقویت کند.
پیوند میراث و توسعه
میراث فرهنگی، اگر درست معرفی و مدیریت شود، میتواند در توسعه پایدار، گردشگری فرهنگی، اشتغالزایی، رونق صنایع خلاق و ارتقای اقتصاد فرهنگ نقش مهمی داشته باشد. روابط عمومی میتواند این پیوند را برای مدیران، سرمایهگذاران و افکار عمومی روشن سازد.
روابطعمومی و مسئولیت حفاظت از میراث
شناساندن میراث فرهنگی، تنها یک سوی ماجراست؛ سوی دیگر، حفاظت از آن است. بسیاری از آثار و عناصر فرهنگی در معرض فرسایش، بیتوجهی، تخریب، ساختوسازهای ناسازگار، قاچاق آثار تاریخی، یا حتی فراموشی تدریجی قرار دارند. در اینجا روابط عمومی میتواند با ایفای نقش هشداردهنده، آموزشی و اقناعی، افکار عمومی را نسبت به اهمیت حفاظت از این گنجینهها حساس کند.
اگر مردم بدانند که یک اثر تاریخی فقط یک بنای قدیمی نیست، بلکه بخشی از حافظه جمعی و سرمایه هویتی آنان است، در حفظ آن مشارکت بیشتری خواهند کرد. روابط عمومی با زبان اثرگذار خود میتواند میان «دانستن» و «احساس مسئولیت کردن» پلی پایدار بسازد. این همان جایی است که آگاهی به کنش تبدیل میشود.
ایران؛ تمدنی برای آینده
یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی در حوزه میراث فرهنگی، عبور از نگاه صرفاً موزهای به گذشته و نشان دادن ظرفیتهای آیندهساز تمدن ایرانی است. ایران تنها میراثدار گذشته نیست؛ بلکه میتواند از دل همان گذشته، الگوهایی برای آینده ارائه کند:
از معماری سازگار با اقلیم و محیط زیست گرفته تا حکمت ایرانی در مدیریت آب، از هنر گفتوگو و مدارا تا غنای ادبیات اخلاقی و عرفانی، همگی میتوانند الهامبخش جهان امروز باشند.
روابط عمومی اگر درست عمل کند، میراثفرهنگی را از «یادمانهای خاموش» به «منابع زنده الهام» تبدیل میکند. در این صورت، ایران نه فقط کشوری با تاریخ کهن، بلکه کشوری با پیام تمدنی معاصر خواهد بود؛ پیامی که میتواند در دنیای بحرانزده امروز، از صلح، کرامت انسانی، زیبایی و همزیستی سخن بگوید.
در آخر:
روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، یادآور این حقیقت است که در عصر ارتباطات، هر ملت به اندازه تواناییاش در روایت خویش دیده میشود. برای ایران، این روایت باید بر پایه صداقت، دانش، خلاقیت و عشق به میراثفرهنگی استوار باشد. روابط عمومی میتواند صدای روشن این روایت باشد؛ روایتی که ایران را با عمق تاریخی، شکوه فرهنگی و تمدن انسانیاش معرفی میکند.
پاسداشت میراثفرهنگی ایران، پاسداشت هویت ملی، حافظه تاریخی و سرمایه معنوی یک ملت است. و روابط عمومی، اگر رسالت خود را بهدرستی دریابد، میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای شناساندن، حفاظت و آیندهسازی این تمدن گرانسنگ باشد.
