۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۵

نمایشگاه دهتل کهن‌ترین سکونت‌گاه بشر در پس‌کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس در بندرعباس برگزار می‌شود

به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی، نمایشگاهی از نویافته‌های پارینه‌سنگی محوطه باستانی دهتل در موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سپهر زارعی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، روز یکشنبه 27 اردیبهشت‌ماه 1405 با اعلام این خبر گفت: در نمایشگاه دهتل؛ کهن‌ترین سکونت‌گاه بشر در پس‌کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس برای نخستین بار مجموعه‌ای از آثار و دست‌افزارهای سنگی کشف‌شده از محوطه پارینه‌سنگی دهتل به نمایش گذاشته می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این یافته‌ها حاصل پژوهش‌های باستان‌شناسی در محوطه دهتل است و اهمیت ویژه این منطقه را به‌عنوان قدیمی‌ترین سکونتگاه شناسایی‌شده در استان هرمزگان نشان می‌دهد.

او با اشاره به ارزش علمی این آثار تصریح کرد: نمایش این دستاوردها فرصتی برای آشنایی بیشتر پژوهشگران، علاقه‌مندان و عموم مردم با پیشینه بسیار کهن سکونت انسان در سواحل جنوبی ایران فراهم می‌کند.

زارعی گفت: محوطه باستانی دهتل از مهم‌ترین محوطه‌های پارینه‌سنگی استان به شمار می‌رود و پژوهش‌های انجام‌شده در آن اطلاعات ارزشمندی درباره حضور انسان‌های نخستین در منطقه خلیج‌فارس ارائه می‌دهد.

نمایشگاه نویافته‌های پارینه‌سنگی دهتل از روز دوشنبه 28 اردیبهشت‌ماه هم‌زمان با روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی در موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس به مدت یک هفته برپا می‌شود و علاقه‌مندان به تاریخ هرمزگان می‌توانند از ساعت 9 تا 17 از آن بازدید کنند.

کد خبر 1405022701856
صدیقه غلامی
دبیر مهدی ارجمند

