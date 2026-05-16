به گزارش خبرنگار میراث آریا، سپهر زارعی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و از نویسندگان این کتاب، روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت منطقه مکران در پژوهش‌های باستان‌شناسی پارینه‌سنگی گفت: پژوهش‌های انجام‌شده در این کتاب بخشی از یک مجموعه مطالعاتی گسترده درباره حوزه مکران است که تلاش دارد ظرفیت‌ها و شواهد باستان‌شناسی این منطقه را از منظر علمی شناسایی و معرفی کند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: منطقه مکران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه در حاشیه دریای عمان و قرار گرفتن در امتداد یکی از کریدورهای طبیعی مهاجرت انسان‌های اولیه، از اهمیت ویژه‌ای در مطالعات پارینه‌سنگی برخوردار است. نتایج پژوهش‌های باستان‌شناختی اخیر نشان می‌دهد که برخی از نخستین نیاکان انسان که از آفریقا مهاجرت کرده بودند، از سواحل جنوبی ایران عبور کرده و در امتداد این پهنه ساحلی سکونت یافته‌اند.

او عنوان کرد: شواهد به‌دست‌آمده از چندین محوطه باستانی در این منطقه نشان می‌دهد که گروه‌های مختلفی از انسان‌ریخت‌ها در دوره‌های پارینه‌سنگی قدیم، میانی و جدید در مکران حضورداشته‌اند. ابزارهای سنگی کشف‌شده در این محوطه‌ها گواهی بر تداوم حضور و فعالیت انسانی در این منطقه در طول هزاران سال است.

زارعی با اشاره به برخی از مهم‌ترین محوطه‌های معرفی‌شده در این کتاب اظهار کرد: در محوطه‌های قدیمی‌تر مانند «کولانی» و «کلرایی»، دست‌تراش‌های سنگی ابتدایی و نسبتاً سنگینی به‌دست‌آمده که شباهت قابل‌توجهی با نمونه‌های شناخته‌شده در شرق آفریقا دارند. در مقابل، در محوطه‌هایی مانند «تراپ» و «پشت» ابزارهای پیشرفته‌تر و تخصصی‌تری ازجمله خراشنده‌ها و تراشه‌های دندانه‌دار شناسایی‌شده که احتمالاً به گونه‌های انسانی جدیدتر مانند نئاندرتال‌ها یا انسان‌های هوشمند اولیه نسبت داده می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: مجموعه شواهد ارائه‌شده در این کتاب نشان می‌دهد که سواحل مکران صرفاً یک مسیر عبوری برای مهاجرت انسان‌های اولیه نبوده، بلکه چشم‌اندازی آشنا برای گروه‌های انسانی بوده است که در دوره‌های مختلف به آن بازمی‌گشتند و از منابع طبیعی آن بهره می‌بردند.

زارعی در پایان خاطرنشان کرد: کتاب «میراث پارینه‌سنگی مکران» به‌صورت دوزبانه منتشرشده تا علاوه بر مخاطبان داخلی، پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه باستان‌شناسی پارینه‌سنگی در سطح بین‌المللی نیز بتوانند با ظرفیت‌ها و یافته‌های علمی این منطقه آشنا شوند. انتشار این اثر می‌تواند گامی مهم در معرفی جایگاه مکران در مطالعات پارینه‌سنگی و تاریخ کهن سکونت انسان در جنوب ایران باشد.

