به گزارش خبرنگار میراثآریا، عباس درخور روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: طرح مرمت و احیای چهار آبانبار قدیمی بندرخمیر با هدف حفاظت از بناهای تاریخی و بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری از این فضاها در حال اجراست.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بندرخمیر افزود: یکی از این آبانبارها بهطور کامل مرمت و احیا شده و سه آبانبار دیگر نیز در مراحل اجرایی و آمادهسازی قرار دارند.
او با اشاره به کاربری جدید این بناها اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این آبانبارهای تاریخی پس از احیا به کافهکتاب تبدیل میشوند تا ضمن حفظ هویت تاریخی بنا، زمینه رونق گردشگری فرهنگی و حضور بیشتر گردشگران و شهروندان در بافت تاریخی بندرخمیر فراهم شود.
درخور تأکید کرد: اجرای این طرح با نظارت میراثفرهنگی و مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی انجام میشود و نمونهای از بهرهبرداری پایدار از بناهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری شهری است.
