به گزارش خبرنگار میراثآریا، سلیم محمدی روز چهارشنبه ۲۳ اردبیهشتماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت راهبردی تأسیسات اقامتی در خدماترسانی به گردشگران اظهار کرد: تأسیسات اقامتی، بهویژه واحدهای شاخص و دارای درجه ممتاز، بخشی از زیرساختهای اصلی گردشگری به شمار میآیند و نحوه فعالیت آنها بهطور مستقیم بر سطح رضایتمندی مسافران، تصویر مقصد و کیفیت تجربه سفر اثرگذار است. از اینرو، هرگونه توقف فعالیت در چنین مجموعههایی باید با دقت، مسئولیتپذیری و نگاه کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: رویکرد معاونت گردشگری در مواجهه با اینگونه موضوعات، صرفاً ناظر بر یک واحد اقامتی خاص نیست، بلکه مبتنی بر صیانت از نظم حرفهای در حوزه گردشگری، حفظ استانداردهای خدماتی، حمایت از حقوق بهرهبرداران و نیز توجه به حقوق گردشگران و ذینفعان این حوزه است. بر این اساس، موضوع توقف فعالیت این هتل پنجستاره نیز در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و با رویکردی تحلیلی و مسئلهمحور در حال پیگیری است.
او با تأکید بر ضرورت توازن میان نظارت، حمایت و تسهیلگری بیان کرد: در سیاستگذاری و اقدام اجرایی، اصل بر آن است که مسائل و چالشهای موجود با استفاده از ظرفیت بررسی میدانی، احصای موانع و بهرهگیری از راهکارهای قانونی دنبال شود تا ضمن رفع مشکلات، زمینه بازگشت مجموعه به چرخه خدمترسانی نیز در صورت امکان فراهم شود.
محمدی با اشاره به اینکه پایداری فعالیت تأسیسات گردشگری، بهویژه در بخش اقامت، مستلزم رعایت مجموعهای از الزامات فنی، مدیریتی، خدماتی و قانونی است، افزود: در همین راستا، جمعبندیهای کارشناسی انجامشده میتواند مبنایی برای تصمیمگیری دقیقتر، اصلاح رویهها و اتخاذ تدابیر لازم در راستای ارتقای کیفیت و ثبات خدمات در این بخش باشد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: حفظ ظرفیتهای اقامتی باکیفیت، حمایت از سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزه گردشگری و مراقبت از جایگاه حرفهای تأسیسات دارای درجه، از جمله اولویتهای جدی این معاونت است و در این مسیر، تلاش خواهد شد با همکاری دستگاههای مرتبط، مسائل موجود با نگاه کارشناسی، منسجم و نتیجهمحور دنبال شود.
او در پایان تأکید کرد: معاونت گردشگری ضمن پایبندی به قوانین و مقررات، خود را متعهد میداند که در مواجهه با مسائل مرتبط با تأسیسات گردشگری، رویکردی مسئولانه، تخصصی و آیندهنگرانه اتخاذ کند؛ رویکردی که هدف نهایی آن، حفظ کیفیت خدمات، ارتقای اعتماد عمومی و تقویت زیرساختهای گردشگری در سطح استان و کشور است.
انتهای پیام/
نظر شما