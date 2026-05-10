به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، معاونان گردشگری استانهای سراسر کشور، از بخشهای مختلف مراکز اقامتی پایتخت دیدن کرده و از نزدیک در جریان ظرفیتها، چالشها و وضعیت کیفی خدمات هتلداری تهران قرار گرفتند.
بررسی استانداردهای پذیرایی، امکانات رفاهی، سطح رعایت پروتکلهای بهداشتی و نوآوریهای مراکز اقامتی در جذب گردشگر از مهمترین محورهای این بازدید بود.
سلیم محمدی سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، با اشاره به اهمیت این برنامه مشترک گفت: هدف اصلی این بازدیدها، ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات اقامتی در سراسر کشور است. چنین برنامههایی فرصت ارزشمندی برای الگوبرداری از تجربههای موفق، شناسایی ظرفیتهای نو و تدوین یک مسیر مشترک برای توسعه صنعت گردشگری ایران فراهم میکند.
به گفته محمدی، این بازدیدها اقدامی مؤثر در جهت همافزایی بیناستانی، تبادل تجربیات تخصصی و تقویت توسعه پایدار گردشگری کشور به شمار میرود.
انتهای پیام/
نظر شما