۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۹

بررسی ظرفیت‌های اقامتی پایتخت در بازدید معاونان گردشگری سراسر کشور

سرپرست معاونت گردشگری استان هرمزگان به همراه معاونان گردشگری استان‌های سراسر کشور، در جریان برنامه‌ای ملی، از چندین مرکز اقامتی شهر تهران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار  میراث آریا، شامگاه یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، معاونان گردشگری استان‌های سراسر کشور، از بخش‌های مختلف مراکز اقامتی پایتخت دیدن کرده و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، چالش‌ها و وضعیت کیفی خدمات هتلداری تهران قرار گرفتند.

بررسی استانداردهای پذیرایی، امکانات رفاهی، سطح رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نوآوری‌های مراکز اقامتی در جذب گردشگر از مهم‌ترین محورهای این بازدید بود.

سلیم محمدی سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، با اشاره به اهمیت این برنامه مشترک گفت: هدف اصلی این بازدیدها، ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات اقامتی در سراسر کشور است. چنین برنامه‌هایی فرصت ارزشمندی برای الگوبرداری از تجربه‌های موفق، شناسایی ظرفیت‌های نو و تدوین یک مسیر مشترک برای توسعه صنعت گردشگری ایران فراهم می‌کند.

به گفته محمدی، این بازدیدها اقدامی مؤثر در جهت هم‌افزایی بین‌استانی، تبادل تجربیات تخصصی و تقویت توسعه پایدار گردشگری کشور به شمار می‌رود.

کد خبر 1405022001369
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

