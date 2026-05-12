به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه 1405 با اعلام این خبر اظهار کرد: اقامتگاه بوم‌گردی در روستای نخیلو با ۸ اتاق و ظرفیت پذیرش ۳۰ نفر و با هدف توسعه گردشگری روستایی، حفظ هویت فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی به بهره‌برداری رسیده است.

سرپرست معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستای نخیلو افزود: روستای نخیلو به دلیل موقعیت ساحلی، بافت سنتی، نخلستان‌ها و فرهنگ بومی غنی، از قابلیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است و راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش مهمی در معرفی این ظرفیت‌ها دارد.

او تصریح کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی با تکیه بر معماری بومی، سبک زندگی سنتی و مشارکت جامعه محلی، ضمن ایجاد رونق اقتصادی، موجب ماندگاری جمعیت در روستاها و توسعه متوازن گردشگری می‌شوند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، حمایت می‌کند و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی را از اولویت‌های مهم این اداره‌کل می‌داند.

