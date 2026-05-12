۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱

بهره‌برداری از یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای نخیلو بندرلنگه

سرپرست معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان از بهره‌برداری یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای نخیلو از توابع شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه 1405 با اعلام این خبر اظهار کرد: اقامتگاه بوم‌گردی در روستای نخیلو با ۸ اتاق و ظرفیت پذیرش ۳۰ نفر و با هدف توسعه گردشگری روستایی، حفظ هویت فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی به بهره‌برداری رسیده است.

سرپرست معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستای نخیلو افزود: روستای نخیلو به دلیل موقعیت ساحلی، بافت سنتی، نخلستان‌ها و فرهنگ بومی غنی، از قابلیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است و راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش مهمی در معرفی این ظرفیت‌ها دارد.

او تصریح کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی با تکیه بر معماری بومی، سبک زندگی سنتی و مشارکت جامعه محلی، ضمن ایجاد رونق اقتصادی، موجب ماندگاری جمعیت در روستاها و توسعه متوازن گردشگری می‌شوند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، حمایت می‌کند و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی را از اولویت‌های مهم این اداره‌کل می‌داند.

کد خبر 1405022201491
صدیقه غلامی
دبیر مهدی ارجمند

