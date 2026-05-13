به گزارش خبرنگار میراث آریا، ساناز رمجی روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به نقش راهبردی تسهیلات در زنجیره تولید، خدمات و اشتغال در استان هرمزگان اظهار کرد: رویکرد اصلی در تخصیص منابع، حمایت از کسب‌وکارهای خرد، مشاغل خانگی و طرح‌های خویش‌فرمایی بوده است؛ به‌گونه‌ای که متقاضیان واجد شرایط توانسته‌اند بر اساس ظرفیت طرح‌های ارائه‌شده، از تسهیلات بهره‌مند شوند.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: تاکنون ۲۹۳۰ نفر از متقاضیان پس از طی مراحل بررسی، ارزیابی و تأیید پرونده، به بانک‌های عامل معرفی‌شده‌اند و فرآیند پرداخت تسهیلات همچنان با جدیت در حال انجام است.

او اظهار کرد: حمایت هدفمند از فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، زمینه‌ساز رونق اقتصادی در مناطق شهری و روستایی، افزایش مشارکت جوامع محلی و تقویت زیرساخت‌های اقتصاد فرهنگی استان خواهد شد.

رمجی تأکید کرد: توسعه صنایع‌دستی بومی و حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط گردشگری، از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در هرمزگان به شمار می‌رود و تسهیلات تبصره ۱۵ می‌تواند نقش مؤثری در پایداری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارهای فعال در این بخش ایفا کند.

