به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نیما اقتداری روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت و تداوم هنرهای سنتی بومی منطقه اظهار کرد: این آزمون با حضور ۲۰ نفر از هنرجویان و فعالان حوزه صنایع‌دستی برگزار شد که در پایان، ۱۵ نفر از شرکت‌کنندگان موفق به کسب دریافت گواهینامه آموزشی شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب افزود: برگزاری آزمون‌های مهارتی در حوزه صنایع‌دستی باهدف ارزیابی سطح توانمندی هنرجویان، استانداردسازی آموزش‌ها و همچنین توانمندسازی فعالان این حوزه انجام می‌شود و نقش مهمی در حفظ و احیای هنرهای اصیل و بومی منطقه دارد.

او با تأکید بر جایگاه ویژه خوس‌دوزی و گلابتون‌دوزی در فرهنگ و هویت هنری هرمزگان بیان کرد: این رشته‌ها ازجمله هنرهای شاخص و ریشه‌دار استان به شمار می‌روند که علاوه بر ارزش فرهنگی و هویتی، می‌توانند به‌عنوان ظرفیتی مهم در توسعه اقتصاد خلاق و اشتغال پایدار به‌ویژه برای زنان هنرمند منطقه ایفای نقش کنند.

