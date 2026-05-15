به گزارش خبرنگار میراثآریا، در میز ارتباط مردمی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان که با حضور مدیرکل و معاونان برگزار شد، شهروندان، فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی و علاقهمندان به حوزه میراثفرهنگی بهصورت مستقیم مسائل، مطالبات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در حاشیه این برنامه با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم، گفت: برگزاری میزهای ارتباط مردمی فرصت مناسبی برای شنیدن دغدغهها، بررسی مشکلات و تسریع در پیگیری مطالبات شهروندان و فعالان این حوزه است.
او افزود: درخواستها و موضوعات مطرحشده از سوی مردم در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی توسط کارشناسان بررسی و برای رسیدگی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
میز ارتباط مردمی با هدف افزایش تعامل با شهروندان، پاسخگویی مستقیم به مطالبات و ارتقای سطح خدماترسانی در حوزههای تخصصی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان برگزار شد.
انتهای پیام/
نظر شما