یه گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد امین رون روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: دورههای آموزشی تخصصی صنایعدستی با همکاری بنیاد علوی و با حضور ۷۰ نفر از بانوان رشتههای خوشدوزی، کمدوزی، حصیربافی و احجام چوبی در محل دانشگاه علمیـکاربردی پارسیان برگزار شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پارسیان، هدف اصلی از اجرای این برنامه را، شناسایی ظرفیتهای قابل حمایت و فراهمسازی بستر اشتغال پایدار برای بانوان سرپرست خانوار دانست.
او با اشاره به ارائه توضیحات تخصصی در این دوره افزود: در این برنامه ۲ ساعته، جزئیات رشتههای مختلف صنایعدستی و فرصتهای درآمدزایی مرتبط با هر رشته برای شرکتکنندگان تشریح شد تا مسیر ورود آنان به بازار کار تسهیل شود.
رون همچنین اظهار کرد: شناسایی بانوان شرکتکننده با همکاری نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان و از میان روستاهای هدفِ تحت حمایت بنیاد علوی انجام شده و این اقدام میتواند نقش موثری در تقویت مهارتها و توسعه فعالیتهای اقتصادی بانوان منطقه داشته باشد.
