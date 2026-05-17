به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازدید از دو واحد تبدیلی برای صدور پروانه سفرهخانه سنتی که با هدف بررسی شرایط و ضوابط لازم برای صدور مجوز فعالیت انجام شد، وضعیت فضاهای فیزیکی، امکانات خدماتی، رعایت اصول بهداشتی، ایمنی و همچنین ظرفیت این واحدها برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران مورد ارزیابی قرار گرفت.
سلیم محمدی سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی هرمزگان در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری در استان اظهار کرد: ایجاد و راهاندازی سفرهخانههای سنتی نقش مهمی در معرفی فرهنگ بومی، غذاهای محلی و سبک زندگی سنتی مناطق مختلف استان دارد و میتواند به عنوان یکی از جاذبههای گردشگری مورد توجه مسافران و گردشگران قرار گیرد.
او افزود: یکی از رویکردهای معاونت گردشگری، حمایت از سرمایهگذاران و فعالان حوزه گردشگری و هدایت واحدهای متقاضی به سمت فعالیتهای استاندارد و دارای مجوز است تا خدمات گردشگری با کیفیت مناسب به گردشگران ارائه شود.
محمدی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی در حوزه تأسیسات گردشگری گفت: پس از بررسیهای میدانی و در صورت تأیید شرایط لازم، فرآیند صدور پروانه بهرهبرداری برای این واحدها در چارچوب مقررات انجام خواهد شد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان همچنین تصریح کرد: توسعه فضاهای گردشگری با هویت سنتی و بومی علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، زمینهساز افزایش ماندگاری گردشگران در استان و تقویت صنعت گردشگری خواهد بود.
