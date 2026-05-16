به گزارش خبرنگار میراثآریا، رویداد آموزش میدانی و توانافزایی راهنمایان گردشگری به مناسبت روز ملی مرتع و مرتعداری روز جمعه ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با مشارکت مؤسسه گردشگری «مشق آفرینش» و با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان حاجیآباد، سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، اداره امور عشایری و جمعی از فعالان و علاقهمندان حوزه منابع طبیعی برگزار شد.
سلیم محمدی سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در خصوص این رویداد گفت: در این برنامه آموزشی، راهنمایان گردشگری در قالب بازدید میدانی و آموزش عملی، با همراهی استاد متخصص گیاهشناسی، به شناسایی گونههای گیاهی بومی، بررسی ویژگیهای اکولوژیکی مرتع و شناخت حساسیتهای حفاظتی این زیستبوم پرداختند.
او افزود: همچنین شرکتکنندگان در بخش عملی برنامه، با کاشت گونههای بومی در عرصه طبیعی مرتع دقدزدان، بهطور مستقیم در فرآیند حفاظت و احیای پوشش گیاهی مشارکت کردند. این تجربه میدانی فرصتی ارزشمند برای درک عمیقتر طبیعت و تقویت توان انتقال دانش به گردشگران در مسیر توسعه طبیعتگردی مسئولانه فراهم ساخت.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان بیان کرد: دیگر بخشهای شاخص این رویداد، اجرای برنامههای فرهنگی در فضای سیاهچادر عشایری بود که به عنوان بخشی از میراث فرهنگی منطقه، جلوهای از سبک زندگی و فرهنگ جامعه عشایری را به نمایش گذاشت. همافزایی این سه رکن فرهنگی، آموزشی و محیطزیستی ـ شامل معرفی فرهنگ عشایری، آموزش تخصصی میدانی توسط مؤسسه «مشق آفرینش» و حضور فعال راهنمایان طبیعتگردی پیوندی مؤثر میان فرهنگ، آموزش و حفاظت از طبیعت و میراث منطقه ایجاد کرد.
او اظهار کرد: رویکرد تجربهمحور در آموزش، از ویژگیهای مهم این برنامه بود؛ بهگونهای که بخش قابل توجهی از فعالیتها بهصورت میدانی و تعاملی برگزار شد. شرکتکنندگان با مشاهده، لمس و تحلیل مستقیم محیط طبیعی، درکی عمیقتر و کاربردیتر از ارزشها و چالشهای مراتع به دست آوردند؛ تجربهای که میتواند در فعالیت حرفهای راهنمایان گردشگری و انتقال آگاهی به گردشگران نقشی مؤثر و ماندگار ایفا کند.
محمدی تأکید کرد: فضای کلی این رویداد آموزشی، مشارکتی و تعاملی بود و زمینه تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، جوامع محلی، مرتعداران، کارشناسان و فعالان گردشگری را فراهم کرد. این همافزایی نشان داد که حفاظت از مراتع و مدیریت پایدار آنها، نیازمند مشارکت و تعامل همه ذینفعان و نهادهای مرتبط است.
