به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی طرح ایجاد محور فرهنگ با اشاره به ضرورت ساماندهی محوطه موزه مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس گفت: این طرح برای ما یک اولویت است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی منسجم آن را به مرحله اجرا برسانیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تأکید بر لزوم همگرایی دستگاه‌های اجرایی افزود: برای تحقق این طرح نیازمند اشتراک نظر کلی میان دستگاه‌های مختلف حل مسئله مربوط به صدور مجوزها تأمین منابع مالی و ایجاد هماهنگی های بین بخشی هستیم تا طرح با معماری و شیوه اجرایی مشخص پیش برود.

او افزود: رسالت ما این است که این طرح را اجرایی کنیم و مقدمه این کار این است که منابع مورد نیاز را تامین کنیم.

شهرزاد با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی محوطه برکه‌های باران گفت لازم است طرح به گونه‌ای طراحی شود که ساختمان موزه مردم شناسی خلیج‌فارس به عنوان بخشی از محور فرهنگی در نظر گرفته شود تا یک مجموعه فرهنگی منسجم در این محدوده شکل بگیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همچنین پیشنهاد تشکیل یک کمیته تخصصی برای پیگیری طرح محور فرهنگ را مطرح کرد و گفت: لازم است برآورد دقیق هزینه‌ها شناسایی ذی نفعان و همچنین معارضان احتمالی در مطالعات طرح گنجانده شود تا یک برنامه جامع و قابل اجرا تدوین شود.

در ادامه فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با تأکید بر اهمیت اجرای طرح محور فرهنگ این پروژه را گامی مؤثر در مسیر بازآفرینی فرهنگی و شهری عنوان کرد.

او افزود: این طرح می‌تواند به عنوان یک گذر فرهنگی نقش مهمی در بازآفرینی شهری ایفا کند و ضمن ایجاد ارزش افزوده برای مردم به رونق فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهر کمک کند.

جلالی اظهار کرد: شکل گیری چنین فضایی می‌تواند ظرفیت‌های تازه ای در حوزه اقتصاد هنر ایجاد کند و بستری مناسب برای حضور و فعالیت هنرمندان فراهم آورد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تأکید کرد: ایجاد فضایی اختصاصی برای هنرمندان گردشگران و فعالان فرهنگی میتواند به توسعه فعالیت‌های خلاقانه و تقویت جریان فرهنگی در بندرعباس کمک کند.

