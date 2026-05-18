رگبار باران و رعد و برق در ۱۶ استان

به‌گزارش میراث‌آریا، امروز دوشنبه ۲۸ در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران، ارتفاعات سمنان و گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال کردستان، همدان و مرکزی، در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

فردا سه‌شنبه ۲۹ علاوه بر مناطق فوق در کردستان، شمال کرمانشاه، شمال کرمان، شمال خراسان جنوبی و برخی نقاط در خراسان رضوی نیز شاهد رگبار پراکنده باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهیم بود.

چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز، استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال شرق و شرق ادامه خواهد داشت.

طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید گاهی همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

همچنین دوشنبه ۲۸ در غرب دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و مرکز کشور، سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در مرکز، جنوب، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور و چهارشنبه ۳۰ اردیبهن ماه در مرکز و جنوب کشور وزش باد شدت بیشتری خواهد داشت.

شایان ذکر است که امروز دوشنبه ۲۸ اردیبشت ماه در مناطقی از غرب و سه‌شنبه ۲۹ اردیبهست ماه در جنوب غرب کشور احتمال انتقال گرد و غبار از کشور عراق دور از انتظار نیست.

طی سه روز آینده خلیج فارس تنگه هرمز دریای عمان با دریای خزر مواج و متلاطم است.

امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، گاهی رگبار رعد و برق و وزش باد شدید است. حداکثر دمای امروز تهران به ۲۷ و حداقل دمای آن به ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/