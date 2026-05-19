به گزارش میراث آریا، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت حقوق مربوط به اردیبهشت ماه بیش از ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر این سازمان، از ظهر امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت آغاز شد.
حقوق مربوط به اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی از ۲۹ اردیبهشت ماه و طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.
براساس این گزارش و پیرو اطلاعیه ۲۲ اردیبهشت ماه، مستمری واریزی اردیبهشت ماه به صورت علیالحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمریبگیران خواهد بود و صدور احکام جدید مربوط به افزایش سالیانه و متناسبسازی سال ۱۴۰۵ نیز تا ۱۵ خردادماه انجام خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به انجام فرایندها و اقدامات فنی مربوط به آمادهسازی و محاسبات احکام جدید و جلوگیری از اختلال در ارائه اطلاعات مربوطه از طریق سامانههای الکترونیکی در شرایط خاص اینترنت کشور، دریافت فیش حقوقی اردیبهشت ماه فعلا مقدور نیست و زمان آن متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.
براساس این گزارش تصریح شده، تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی سازمان است و لازم است افراد موضوعات را از طریق وبسایت سازمان به نشانی Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی تامین اجتماعی در شبکههای اجتماعی به نشانی Tamin_Media دنبال کنند.
سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانهروزی پاسخگوی سئوالات ذینفعان است.
