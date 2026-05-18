۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵

دستور دادستان تهران به «ایران خودرو» و «سایپا» برای دسترسی برابر متقاضیان

دادستان تهران به شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد در برنامه‌های بعدی آن شرکت برای فروش همگانی محصولات، تدابیری اتخاذ شود که فرصت مناسب برای دسترسی برابر تمام متقاضیان به سامانه‌های ثبت نام فراهم شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی دادستان تهران  امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 1405، با اعلام خبر اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و با توجه به گزارش‌های واصله درخصوص نارضایتی مردم از نحوه فروش اخیر محصولات شرکت ایران خودرو و سایپا، موضوع توسط این دادستانی مورد رصد قرار گرفت و با مشاهده مشکلات ایجاد شده برای ورود متقاضیان به سامانه ثبت نام، دستور قضایی لازم برای رفع مشکلات به آن شرکت صادر شد. 

صالحی خاطرنشان کرد: ظرفیت ثبت‌نام شرکت‌های مذکور، طی مدت زمان محدودی تکمیل شده و بسیاری از شهروندان نتوانسته‌اند فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند، لذا دادستانی تهران در راستای صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی و ایجاد شرایط برابر برای همه مردم جهت استفاده از ظرفیت موجود، دستورات لازم را صادر کرده است. 

او افزود: در همین راستا شرکت یادشده مکلف شد ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و فرصت برابر برای کلیه متقاضیان در ثبت‌نام‌های آتی، چنانچه تعداد ثبت‌نام کنندگان بیش از ظرفیت اعلام شده باشد؛ با استفاده از قرعه‌کشی و سایر شیوه‌های ممکن، در جهت برقراری عدالت بین متقاضیان اقدام کند.

