دستور دادستان تهران به «ایران خودرو» و «سایپا» برای دسترسی برابر متقاضیان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علی صالحی دادستان تهران امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 1405، با اعلام خبر اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و با توجه به گزارشهای واصله درخصوص نارضایتی مردم از نحوه فروش اخیر محصولات شرکت ایران خودرو و سایپا، موضوع توسط این دادستانی مورد رصد قرار گرفت و با مشاهده مشکلات ایجاد شده برای ورود متقاضیان به سامانه ثبت نام، دستور قضایی لازم برای رفع مشکلات به آن شرکت صادر شد.
صالحی خاطرنشان کرد: ظرفیت ثبتنام شرکتهای مذکور، طی مدت زمان محدودی تکمیل شده و بسیاری از شهروندان نتوانستهاند فرآیند ثبتنام خود را تکمیل کنند، لذا دادستانی تهران در راستای صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی و ایجاد شرایط برابر برای همه مردم جهت استفاده از ظرفیت موجود، دستورات لازم را صادر کرده است.
او افزود: در همین راستا شرکت یادشده مکلف شد ضمن ایجاد زیرساختهای لازم و فرصت برابر برای کلیه متقاضیان در ثبتنامهای آتی، چنانچه تعداد ثبتنام کنندگان بیش از ظرفیت اعلام شده باشد؛ با استفاده از قرعهکشی و سایر شیوههای ممکن، در جهت برقراری عدالت بین متقاضیان اقدام کند.
