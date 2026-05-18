به گزارش خبرگزاری میراث آریا، پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
انتهای پیام/
نظر شما