پروازهای گیلان به ۲۴ سورتی در هفته رسید

به‌گزارش میراث‌آریا، سید محسن میرحسینی مدیرکل فرودگاه گیلان روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه افزود: با شروع جنگ تحمیلی سوم (نهم اسفند ماه گذشته تا نهم اردیبهشت ماه امسال) بدلیل شرایط جنگی فرودگاه گیلان همزمان با فرودگاه‌های دیگر کشور تعطیل شد.

میرحسینی اظهار کرد: از نهم اردیبهشت ماه امسال نخستین پرواز رفت و برگشت رشت- تهران برقرار شد و اکنون پروازها از فرودگاه بین المللی سردار جنگل به ۲۴ سورتی پرواز در هفته رسیده است که انتظار می‌رود در هفته‌های پیش رو، پروازهای فرودگاه گیلان افزایش یابد.

به گفته‌ او؛ در زمان حاضر، پروازهای رفت و برگشت رشت- مشهد، رشت- شیراز و رشت- یزد برقرار شده است که البته پرواز رفت و برگشت رشت- تهران که بعد از آتش بس یکبار در هفته و برای چهارشنبه‌ها برنامه ریزی شده بود، برای هفته جاری برنامه ریزی نشده اما از هفته آینده دوباره از سرگرفته می‌شود.

قبل از جنگ تحمیلی سوم بیش از ۲۲۰ سورتی پرواز در هفته در فرودگاه بین المللی سردار جنگل برقرار بود که از لحاظ تنوع، دومین‌تنوع پروازی در کشور را به خود اختصاص داده بود.

فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت با علامت اختصاری (OIGG) در کتاب هوانوردی دنیا به ثبت رسیده است؛ تأسیس آن به سال ۱۳۴۷ خورشیدی باز می‌گردد و از لحاظ دسترسی شهری، در شمال غربی شهر رشت مرکز استان گیلان واقع شده است و به عنوان یکی از برترین فرودگاه‌های ایران به شمار می‌آید.

فرودگاه رشت دارای موقعیت ارتباطی ممتازی به لحاظ قرارگیری در حاشیه دریای کاسپین و مسیر کریدور شمال - جنوب و در سومین شهر گردشگرپذیر ایران (رشت) است این فرودگاه در هفت کیلومتری جاده رشت به انزلی و ۱۵ کیلومتری منطقه آزاد انزلی واقع شده و مساحت کل آن به ۲۲۰ هکتار می‌رسد، ارتفاع آن ۴۰ پا پایین‌تر از آب‌های آزاد است.

