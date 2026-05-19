۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۴

مترو و اتوبوس از فردا پولی می‌شود

مترو و اتوبوس از فردا پولی می‌شود

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: از فردا وضعیت پرداخت بلیت‌های مترو و اتوبوس به روال سابق برمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران، در حاشیه جلسه امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری این جلسه، اظهار کرد: طرح‌های یک فوریت الزام شهرداری تهران در راستای حفظ بناهای یادمان جنگ و تمام بناهای تاریخی آسیب دیده و یک فوریت اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد. 

نادعلی ادامه داد: طرح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را ۱۰ نفر از اعضای شورا به ریاست شورا تقدیم کردند و امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت با ۱۳ رأی به تصویب رسید؛ تا زمانی که وضعیت این طرح مشخص شود تمدید رایگان ماندن مترو و اتوبوس اتفاق نمی‌افتد. 

سخنگوی شورای شهر تهران اظهار کرد: بر این اساس از فردا وضعیت پرداخت بلیت‌های مترو و اتوبوس به روال سابق برمی‌گردد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022902138
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha