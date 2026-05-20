دستور دادستان تهران به شبکه بانکی در خصوص تسهیلات واحدهای آسیب دیده از جنگ

بهگزارش میراثآریا، علی صالحی، دادستان تهران با اشاره به وصول گزارشهای مردمی مبنی برعدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هیئت خبرگان بانکی درخصوص پرداخت تسهیلات حمایتی به اماکن و واحدهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم، گفت: با توجه بهعدم اجرای مصوبات ستاد از سوی تعدادی از بانکهای عامل، دادستانی تهران به موضوع ورود و با صدور بخشنامهای به شبکه بانکی تهران اعلام کرد: مصوبات مورد نظر برای تمامی بانکهای عامل لازمالاتباع بوده و بر ضوابط و دستورالعملهای بانکی اولویت دارد.
صالحی خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه تمامی مدیران بانکی مکلف شدند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور مصوبات، آن را به طور کامل اجرا کنند.
دادستان تهران افزود: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هیئت خبرگان بانکی، امکان اعمال حداکثری اختیارات مدیران بانکی در اعطای تسهیلات حمایتی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم را فراهم کرده است.
