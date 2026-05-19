افزایش کالابرگ و استفاده از ظرفیت اصناف در دستور کار دولت قرار دارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در تشریح برنامههای اقتصادی دولت اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی، افزایش کالابرگ و مدیریت نیرو در وزارت نیرو با توجه به شرایط معیشتی است. دولت میخواهد در این اقتصاد تورمی از مردم حمایت کند و در عین حال با بسیج عمومی و بهرهگیری از ظرفیت همه آحاد ملت، اصناف و اتحادیهها، بخشی از بار اداره کشور را به کمک مردم پیش ببرد.
او افزود: این راهبرد از قبل نیز وجود داشت، اما امروز بیش از گذشته به آن نیاز داریم؛ چراکه باید از ظرفیت یکایک فعالان اقتصادی، از جمله تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و اتحادیههای مختلف اصناف استفاده شود. شرایط کشور از نظر درآمدهای ارزی و ریالی به گونهای است که این موضوع هم برای دولت یک راهبرد و هم یک تاکتیک اجرایی محسوب میشود.
حضرتی ادامه داد: خوشبختانه تمام استانداریها و استانهای مرزی فعال هستند و کالاهای زیادی وارد کشور میشود؛ مواد اولیهای که پیشتر از طریق پتروشیمیها یا فولاد مبارکه با مشکل مواجه شده بود، اکنون از طریق استانها در حال تأمین است و ما اطمینان داریم که در کشور هیچ کمبودی احساس نخواهد شد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت همچنین با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره مدیریت سوخت گفت: قصد داریم امسال مرحله دوم اصلاح نرخ سوخت را نیز اجرا کنیم اما هنوز به جمعبندی نهایی که قابل اعلام باشد نرسیدهایم.
