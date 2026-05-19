رگبار باران و رعد و برق در نیمه شمالی کشور

به گزارش میراث آریا، امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در غرب کردستان، جنوب آذربایجان غربی، شمال شرق آذربایجان شرقی، نیمه شمالی اردبیل و غرب استان مرکزی مقدار بارش قابل توجه است. به سبب افزایش وزش باد و شکل گیری توده گرد و خاک روی کشور عراق، نفوذ گرد و غبار به مناطقی از غرب جنوب غرب و جنوب کشور پیش بینی می‌شود.

فردا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه گستره بارش در شرق سواحل خزر، شمال شرق، دامنه‌های جنوبی البرز در تهران و سمنان و در نیمه شمالی اصفهان و یزد است. همچنین در گلستان و خراسان شمالی بارش‌ها شدت خواهد داشت و در جنوب شرق و شرق کشور افزایش وزش باد و خیزش گرد و خاک انتظار می‌رود.

اوایل شب این سامانه از شرق کشور خارج شده و در شمال غرب کشور افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه کاهش نسبی دما در نوارش شمالی کشور خواهیم داشت. در سه روز آینده دریای خزر خلیج فارس تنگه هرمز با دریای عمان مواج است.

امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه آسمان تهران کمی ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید، گاهی رگبار و رعد و برق است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۲۶ و حداقل دمای آن به ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

