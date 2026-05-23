به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی «مواجهه با همه‌گیری‌های نوظهور: مطالعه و بررسی آفات زیستی» با سخنرانی نسرین نوحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و پرستو عرفان منش کارشناس پژوهشی و مسئول آزمایشگاه فرسودگی زیستی، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی‌فرهنگی، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود.

این نشست روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ساعت: ۱۰ تا ۱۲ بصورت حضوری در سالن کنفرانس خلیج فارس، معاونت گردشگری برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک

https://online.bellmeet.com/w/۱۷۴۵۰۵۱۲۳۸۵۰۵۹۹۷/nozohor?lang=fa بصورت برخط در نشست شرکت کنند.

