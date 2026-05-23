به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی روز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در آیین تجلیل از پژوهشگران، فعالان، خیرین و پیشکسوتان میراث‌فرهنگی مازندران که در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد، با اشاره به غنای تمدنی این استان و کشف اشیای تاریخی ارزشمند در منطقه اجابیت با قدمت قریب به ۷ هزار ساله و تأکید بر اینکه بناهای تاریخی دروازه‌های تمدن و هویت فرهنگی ما هستند، اظهار کرد: بدون نظارت و فعالیت شبانه‌روزی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و با وجود ضوابط موجود، تمام آثار تاریخی در معرض خطر غارت قرار می‌گیرند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به شناسایی و کاوش آثار تاریخی با قدمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال در نقاط مختلف استان، افزود: زحمات نیروهای حفاظتی در سراسر مازندران بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

او همچنین با انتقاد از تلاش‌های دشمنان آمریکا و صهیونیسم برای تخریب موزه‌ها و میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: این گروه‌ها که خود فاقد تمدن ریشه‌دار هستند، به‌طور ویژه به دنبال نابودی این گنجینه‌ها هستند.

ایزدی تأکید کرد: ایران نیازی به بازی‌سازی یا جعل تاریخ ندارد و وجب‌به‌وجب خاک مازندران، بخشی از این تمدن کهن و اصیل است که باید با حس وطن‌پرستی از آن پاسداری کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به اینکه قانون برنامه هفتم توسعه، ما را مکلف کرده است که ضمن حفظ حریم آثار، ارزش تاریخی آن‌ها را شناسایی و برای ثبت‌شان اقدام کنیم، تصریح کرد: با وجود کمبود اعتبارات، خلأهای قانونی در این حوزه احساس می‌شود که باید مرتفع شود.

ایزدی ادامه داد: در خصوص «راه صفی‌آباد» همچنان تحت‌فشار هستیم و این موضوع جای نقد دارد؛ لذا باید همه با هم برای حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی استان تلاش کنیم.

