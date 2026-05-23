۶ موزه جدید قبل از موعد در مازندران تکمیل شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده، شنبه ۲ خرداد۱۴۰۵ در آیین تجلیل از پژوهشگران، فعالان، خیرین و پیشکسوتان میراث‌فرهنگی مازندران که در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران، برگزار شد، گفت: مازندران به عنوان جغرافیایی سبز، موزه‌ای بزرگ از تاریخ، غارهای تاریخی، بناهای کهن و آیین‌های اصیل است که نیازمند صیانت ویژه است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران افزود: تاکنون ۱۱۸۲ اثر در حوزه‌های ملموس، ناملموس و میراث طبیعی استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. همچنین برای سال ۱۴۰۵، تدوین و ثبت بیش از ۵۰ پرونده جدید میراث طبیعی در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به وجود ۳۱ موزه در سطح استان شامل موزه‌های دولتی، خصوصی و مشارکتی، خاطرنشان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، ایجاد ۶ موزه جدید برای استان پیش‌بینی شده بود که با همت همکاران، این تعداد پیش از موعد تکمیل شده است.

او با بیان اینکه هدف‌گذاری ما در پایان برنامه هفتم، رسیدن به ۱۰ موزه جدید است، ادامه داد: دو پروژه موزه صفی‌آباد و اجابیت در دستور کار است که موزه اجابیت به‌زودی افتتاح خواهد شد.

دانش‌زاده از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، راه و شهرسازی و شهرداری ساری در راستای طرح بازآفرینی شهری خبر داد و افزود: این الگو در بافت‌های تاریخی شهرهای آمل، بابل، قائم‌شهر، آمل و بابلسر نیز قابل اجراست تا از بناهای تاریخی بهترین بهره‌وری صورت گیرد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به وجود ۲۱۴ حریم مصوب در استان، از کمبود اعتبار برای تعیین حریم نقاط باقی‌مانده انتقاد کرد و گفت: عدم تعیین حریم، بستری برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز فراهم می‌کند که درخواست ما از وزارتخانه، تأمین اعتبار لازم برای تکمیل فرآیند تعیین حریم در شهرهایی نظیر ساری و قائم‌شهر است.

معاون میراث‌فرهنگی استان با بیان اینکه در ۶ ماه اخیر به ۱۰۵۰ استعلام شهرداری‌ها پاسخ داده شده است، درباره جایگاه شورای فنی گفت: متأسفانه در برخی شهرستان‌ها شاهد اعمال سلیقه‌های غیرکارشناسی هستیم. تأکید می‌کنم مصوبات شورای فنی میراث‌فرهنگی مازندران برای تمامی مراجع، حکم قانون و قابلیت اجرایی دارد و هیچ‌کس مجاز به اعمال سلیقه شخصی در فرآیند مرمت یا تصمیمات فنی نیست.

او به فعالیت پایگاه جهانی عباس‌آباد و تعاملات سازنده با منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این پایگاه، ۵ پایگاه دیگر شامل یوش، اسپهبد خورشید سوادکوه، ، فرح‌آباد و گوهرتپه، راه آهن در استان فعال هستند و پایگاه راه آهن نیز با نماینده مستقل به جمع آن‌ها اضافه می‌شود. همچنین در یک سال اخیر، ۷ پروژه کاوش باستان‌شناسی موفق در سطح استان انجام شده است.

دانش‌زاده خاطرنشان کرد: پروژه‌های در حال اجرا ۹ پروژه شاخص در استان با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان که همه این پروژه‌ها پیشرفت بیش از ۷۰ درصد دارد.

انتهای پیام/