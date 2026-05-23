به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قربانعلی ولی‌زاده در حاشیه بازدید از جشنواره آلوچه هادی‌شهر(هلی‌سوری) که در شهر هادی‌شهر شهرستان بابلسر، گفت: توسعه اقتصاد مقاومتی در روستاها با تکیه بر محصولات بومی و پربازده محقق می‌شود و آلوچه‌های هادی‌شهر نیز می‌تواند به عنوان یک برند ملی مطرح شود.

فرماندار بابلسر با بیان این مطلب که تسهیل مسیر برای کشاورزان در زمینه‌های فرآوری، بسته‌بندی و دسترسی به بازارهای صادراتی را تکلیف دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: باید سود این محصول در جیب کشاورز بماند و از خام‌فروشی جلوگیری شود.

ولی‌زاده از شهرستان بابلسر به‌عنوان یکی از پرمخاط‌ترین مناطق توریستی کشور یاد کرد و ادامه داد: برندسازی و توسعه فرآوری محصولات، کلید ارتقای معیشت کشاورزان است.

