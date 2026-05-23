ضرورت حفاظت از ۲۰۰ اثر تاریخی رامسر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوطالب علی‌پناه عصر روزچهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در همایش پاسداشت سالروز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی توسط انجمن دوستاران میراث‌فرهنگی شهرستان رامسر با حضور دکتر محمد آزاد مشاور استاندار و مسئول دفتر استانداری غرب مازندران--نوشهر، حسین قاسمی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی وجمعی کثیری از اعضای انجمن دوستاران میراث‌فرهنگی و فرهیختگان شهرستان رامسر در دفتر ثمن‌ رامسر برگزار شد،

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر در این همایش ضمن بیان مسائل و مشکلات پیش‌روی اماکن میراثی به اهمیت حفاظت و حراست از آثار و اماکن میراثی شهرستان رامسر ازجمله باغ سی وسه هکتاری، باغ هشت هکتاری و نگهداری آثار باستانی و میراثی شهرستان رامسر، تأکید کرد.

او ضمن تشریح اقدامات میراث‌فرهنگی گردشگری وصنایع‌دستی شهرستان رامسر در شش سال اخیر، از وجود ۲۰۰ اثر در سه محور کوهستانی محور اشکور، محور جنت رودبار و محور جواهرده اشاره کرد.

علی‌پناه با اشاره به همکاری خوب حجت‌الاسلام والمسلمین علیخانی امام جمعه رامسر، از حمایت فرماندار و مساعدت‌های حسینی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و دوستداران میراث‌فرهنگی شهرستان رامسر قدردانی کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود جنگل‌های هیرکانی مخصوصا در محور دهستان اشکور رامسر که اتصال دهنده سه استان مازندران، گیلان و قزوین است، گفت: صیانت و حفاظت از آثار میراثی شهرستان به تنهایی از عهده ما خارج است و نیاز به مشارکت شما بزرگان و عزیزان رامسری دارد.

در پایان همایش، دوستداران میراث‌فرهنگی شهرستان رامسر از تلاش مضاعف و موثر محمد قاسم کفاشی و جواهری با اهدا لوح سپاس، قدردانی کردند.

