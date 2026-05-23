بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهران فلاح شنبه ۲خرداد ۱۴۰۴ با اشاره به برگزاری دوره توانافزایی بهرهبرداران اقامتگاههای بومگردی مازندران گفت: این دوره آموزشی توسط موسسه آموزشی سپنتا روژان در راستای توسعه گردشگری، برنامهریزی شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بابل افزود: ️این دوره آموزشی طی چند ماه و با حضور و همراهی فعال بهرهبرداران اقامتگاههای بومگردی از شهرهای بابل، کجور، بابلسر، قائمشهر، ساری، بهشهر، نکا، زیرآب و آمل برگزار شد و شرکتکنندگان در طول این مدت از آموزشهای تخصصی اساتید بهرهمند شدند.
او یادآور شد: معماری، اصول مهماننوازی، بازاریابی، بهداشت، امنیت، محیط زیست از جمله سرفصلهای این دوره آموزشی بود.
فلاح ادامه داد: در پایان این برنامه، گواهی پایان دوره به شرکتکنندگان اهدا شد.
