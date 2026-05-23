۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۴

دوره توان‌افزایی بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مازندران برگزار شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل، گفت: همزمان با روز ملی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، دوره آموزشی توان‌افزایی بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی در شهرستان بابل، استان مازندران، برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهران فلاح شنبه ۲خرداد ۱۴۰۴ با اشاره به برگزاری دوره توان‌افزایی بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی مازندران گفت: این دوره آموزشی توسط موسسه آموزشی سپنتا روژان در راستای توسعه گردشگری، برنامه‌ریزی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل افزود: ️این دوره آموزشی طی چند ماه و با حضور و همراهی فعال بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی از شهرهای بابل، کجور، بابلسر، قائم‌شهر، ساری، بهشهر، نکا، زیرآب و آمل برگزار شد و شرکت‌کنندگان در طول این مدت از آموزش‌های تخصصی اساتید بهره‌مند شدند.

او یادآور شد: معماری، اصول مهمان‌نوازی، بازاریابی، بهداشت، امنیت، محیط زیست از جمله سرفصل‌های این دوره آموزشی بود.

فلاح ادامه داد: در پایان این برنامه، گواهی‌ پایان دوره به شرکت‌کنندگان اهدا شد.

ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

