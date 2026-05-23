به‌گزارش میراث آریا، در دیدار صمیمی روز چهارشنبه سید عباس مصطفوی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رئیس و کارکنان اداره‌ میراث‌فرهنگی شهرستان کلاردشت، اسحاقی، معاون گردشگری این اداره نیز حضور داشت. در این نشست، ضمن بررسی مسائل و چالش‌های موجود در حوزه میراث‌فرهنگی، بر اهمیت صیانت از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی، ارتقای نظم اداری، رعایت اصول حراستی و تکریم ارباب‌رجوع تأکید شد.

سید عباس مصطفوی در سخنانی، نقش کارکنان میراث‌فرهنگی را در حفاظت از آثار تاریخی، پاسداشت هویت فرهنگی و پیشبرد اهداف وزارتخانه مهم و اثرگذار دانست و بر لزوم هم‌افزایی، دقت، مسئولیت‌پذیری و تعامل سازنده در مجموعه تأکید کرد.

همچنین رئیس اداره میراث‌فرهنگی کلاردشت نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و مشکلات موجود، خواستار حمایت و هم‌افزایی بیشتر در راستای تحقق اهداف سازمانی شد.

این نشست در فضایی صمیمی، با تبادل نظر پیرامون راهکارهای ارتقای عملکرد مجموعه و بهبود فرآیندهای اداری و متعاقب آن بازدید ایشان از روند اجرایی و آماده سازی کاخ اوجابیت کلاردشت به جهت راه‌اندازی موزه در روزهای آتی کار خود پایان داد.

انتهای پیام/