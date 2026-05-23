ارتقای استانداردهای حفاظتی «کاخ اوجابیت» با رویکرد هوشمندسازی نظارتی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در ادامه برنامه‌های سفر نظارتی به شهرستان کلاردشت، سیدعباس مصطفوی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، به‌ صورت اختصاصی از لایه‌های حفاظتی و روند تجهیز امنیتی «کاخ اوجابیت» بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و نمایندگان وزارتخانه همراه بود، وضعیت مسیرهای دسترسی و فضاهای پیرامونی این بنای ارزشمند به‌دقت بررسی شد. همچنین در این بازدید، بر ضرورت استقرار استانداردهای نوین حراستی برای صیانت از میراث ملی تأکید شد.

یکی از محورهای اصلی این بازدید، بررسی وضعیت طرح حفاظت الکترونیک، سامانه‌های پایش تصویری و دوربین‌های مداربسته بود. با توجه به حساسیت‌های موجود و پس از ارائه گزارش چالش‌های پیشِ رو در حوزه نظارت تصویری، بر ارتقای ضریب ایمنی بنا جهت راه‌اندازی موزه در آینده‌ای نزدیک توافق شد.

مصطفوی در پایان این بازدید، ضمن ابراز رضایت از اقدامات زیربنایی انجام‌شده، هم‌افزایی میان بخش‌های اجرایی و حراستی را کلید اصلی حفاظت پایدار از میراث ملی دانست و از اهتمام مدیریت شهرستان و استان در پیگیری مطالبات حراستی قدردانی کرد.

انتهای پیام/