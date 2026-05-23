به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵، در محل سالن نوروز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار و موضوعات مهم فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و شرکت‌کنندگان در این نشست نظرات خود را درباره برنامه‌های فرهنگی اعلام کردند.

آماده‌سازی موزه‌ها برای بازدید عمومی، موضوعاتی درباره نوروز و پرونده ثبت جهانی آن، احداث موزه با عنوان دانش‌آموزان شهید میناب در مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد، برگزاری کارگاه شعر شب‌های پروانه‌ای در سعدآباد با موضوع شهدای میناب، برپایی نمایشگاه آثار فاخر با موضوع شاهنامه،‌ بزرگداشت بین‌المللی به یادبود برادران امیدوار و... از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه موضوعات دیگری مانند توجه به جزایر ایرانی، موضوع دریا و دریانوردی و گردشگری دریایی، استفاده از ظرفیت هنر خصوصا سینما درباره شهدای دانش‌آموز میناب، مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/