پنجمین فیلمواره چشم هفتم در میراث با رویکردی به وضعیت موزه ها در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان روز نهم خردادماه سال جاری در موزه سینمای ایران برگزار میشود.
مرجان حاجی رحیمی، دبیر و بنیانگذار این فیلمواره در این باره به خبرنگار میراثآریا گفت: مهمترین تفاوت امسال بخش ویژه مستندهای مربوط به موزه ها در جنگهای سال ۱۴۰۴ و همینطور اضافه شدن بخش فتورمان است که عکاسان بتوانند با عکسهای خود روایتی از آنچه جنگ رمضان تخریب کرد، ارائه کنند.
او افزود: هدف از این فیلمواره تشویق مستندسازان و خبرنگاران به تهیه مستندهای میراثی و موزهای است و همینطور تشویق مستندسازان مبتدی که بدانند از هرآنچیزی که درباره توسعه و گسترش میراثفرهنگی برای آشنایی عموم می سازند، تقدیر میشود.
به گفته حاجی رحیمی، برای مستندسازان مبتدی که در این فیلمواره شرکت میکنند، بورسیههای آموزشی معتبر در نظر گرفته شده است تا بتوانند سواد رسانهای و بصری خود را افزایش دهند.
او همچنین افزود: با وجود وضعیت اینترنت در کشور و شرایط سخت اطلاعرسانی اما حدود سی مستند از سراسر کشور به دست دبیرخانه رسیده است که برخی از آنها که شرایط اکران را داشته باشند در روز برگزاری فیلمواره نشان داده میشود.
پنجمین فیلمواره چشم هفتم در میراث روز نهم خردادماه با همکاری ایکوم ایران در موزه سینمای ایران برگزار میشود. علاقهمندان به شرکت در این فیلمواره میتوانند در بخش مستند خبری، مستند کوتاه تا پانزده دقیقه و فتورمان شرکت کنند و آثار خود را یا به صورت حضوری و یا از طریق پست به دبیرخانه ایکوم ایران واقع در خیابان شهید مصطفی خمینی، پایین تر از چهارراه سرچشمه، کوچه کمیلی، پلاک هفت، خانه موزه پروین اعتصامی و یا از طریق پیام رسان بله به نشانی @seveneyes ارسال کنند.
فیلمواره چشم هفتم در میراث از سال ۱۴۰۱ با همکاری ایکوم ایران و موزه ملی سینما هر سال همزمان با هفته موزه و میراثفرهنگی برگزار میشود.
