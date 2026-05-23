به گزارش میراث‌آریا ،سید محسن صادقی روز شنبه دوم خردادماه در همایش روابط‌عمومی‌های استان، روابط‌عمومی‌ها را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و اظهار کرد: عملکرد حرفه‌ای این حوزه می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی شود.

استاندار زنجان با اشاره به نقش حساس روابط‌عمومی‌ها در فضای رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها افزود: امروز روابط‌عمومی‌ها در خط مقدم مقابله با عملیات روانی و جنگ نرم قرار دارند و باید با روایت صحیح، شفاف و به‌هنگام، مانع شکل‌گیری برداشت‌های نادرست در افکار عمومی شوند.

او با بیان اینکه فضای روایتگری رسانه‌ای کاملاً رقابتی است، تصریح کرد: بسیاری از روابط‌عمومی‌ها با امکانات محدود فعالیت می‌کنند، در حالی که جریان‌های رسانه‌ای مقابل از ظرفیت‌های گسترده برخوردارند؛ بنابراین چاره‌ای جز حرفه‌ای‌سازی، آموزش مستمر و استفاده از فناوری‌های نوین وجود ندارد.

