بازدید ناظر شهرستان خوسف از آثار تاریخی و بررسی روند مرمت‌ بناهای تاریخی

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علی صالحی اظهار کرد: بازدید میدانی ناظر شهرستان خوسف از برخی آثار تاریخی، با هدف پایش وضعیت آثار تاریخی و ارزیابی میزان پیشرفت پروژههای مرمتی انجام شد و طی آن، وضعیت حفاظتی برخی بناهای شاخص روز شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۵ مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف با اشاره به بررسی وضعیت مسجد تاریخی ماژان افزود: در جریان این بازدید، آسیبهای موجود در این بنای تاریخی احصا و بر لزوم برنامهریزی منسجم برای رفع نواقص و پیشگیری از بروز آسیبهای احتمالی در آینده تأکید شد.
او همچنین از ارزیابی روند اتمام پروژههای مرمتی خانه افضلبیک رفیعی در بافت تاریخی خوسف و خانه سنجرانی در روستای فریز خبر داد و گفت: عملیات مرمت این دو بنای تاریخی با کیفیت مطلوب به اتمام رسیده و اقدامات انجامشده در راستای حفظ اصالت معماری و هویت تاریخی بناها صورت گرفته است.
صالحی در پایان با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته خاطرنشان کرد: در مجموع مبلغ ۴ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ برای اجرای پروژههای مذکور هزینه شده است و پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبارات تکمیلی و استمرار روند مرمت و احیای سایر آثار تاریخی شهرستان در دستور کار این نمایندگی قرار دارد.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف تأکید کرد: صیانت از میراثفرهنگی شهرستان خوسف بهعنوان سرمایههای هویتی و تاریخی منطقه، نیازمند برنامهریزی مستمر، تأمین اعتبارات مناسب و همکاری دستگاههای اجرایی و جامعه محلی است.
