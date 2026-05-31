به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با شهرداران کلان‌شهرهای کشور با هدف هم‌افزایی برای توسعه پایدار اقتصاد شهری، صیانت از میراث تاریخی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، صبح امروز یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این نشست با تبیین ضرورت شکل‌گیری ادبیات مشترک میان مدیریت شهری و نظام حکمرانی میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: نقطه آغاز هرگونه حل مسئله، دستیابی به وفاق و تفکیک دقیق موضوعات از یکدیگر است. تجربه حکمرانی نشان داده است که هیچ مسئله‌ای وجود ندارد که از مسیر گفت‌وگو، تفاهم و اراده مشترک قابل حل نباشد.

وی با تشریح سه رکن اساسی تعامل سازنده میان دستگاه‌ها افزود: نخستین شرط موفقیت، وجود اراده برای حل مسئله است؛ دومین اصل، پذیرش منطق گفت‌وگو بر پایه برابری و احترام متقابل است و سومین اصل، لحاظ هم‌زمان منافع مردم و حاکمیت در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر جایگاه مدیریت شهری در دفاع از حقوق عمومی تصریح کرد: شهرداران هم حق و هم وظیفه دارند از منافع مردم دفاع کنند، اما در کنار آن باید صیانت از حقوق حاکمیت نیز مورد توجه قرار گیرد. منطق تعامل، دستیابی به نقطه‌ای مشترک برای تأمین منافع ملی و عمومی است.

صالحی‌امیری مهم‌ترین دغدغه خود را جلوگیری از تضعیع حقوق مردم دانست و گفت: همان‌گونه که ما نباید اجازه دهیم حقوق مردم تضعیف شود، مدیریت شهری نیز باید مراقبت کند که حقوق و الزامات حاکمیتی مورد خدشه قرار نگیرد. این نگاه متوازن، زیربنای حکمرانی کارآمد و توسعه پایدار خواهد بود.

وی با اشاره به سازوکار پیشنهادی برای حل مسائل مشترک میان وزارت میراث‌فرهنگی و شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: دو سطح برای پیگیری و حل موضوعات تعریف می‌شود؛ سطح نخست در استان‌ها و با محوریت استانداران، مدیران‌کل میراث‌فرهنگی و شهرداران خواهد بود و پس از جمع‌بندی و دستیابی به توافقات اولیه، موضوعات در سطح ملی و در ستاد وزارتخانه با حضور اینجانب و معاونان ذی‌ربط بررسی و نهایی خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه تمامی مسائل قابلیت مذاکره و دستیابی به راه‌حل دارند، پیشنهاد کرد مجمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور سازوکاری منظم برای مکاتبات، تبادل دیدگاه‌ها و پیگیری موضوعات مشترک با وزارتخانه ایجاد کند.

وی ادامه داد: در فرآیند تعامل، گاه لازم است ما به نفع مردم انعطاف نشان دهیم و در برخی موارد نیز مدیریت شهری به منظور رعایت مصالح و الزامات حاکمیتی همراهی بیشتری داشته باشد. زمانی می‌توان به درک مشترک رسید که همه بازیگران در یک زمین مشترک و با تصویری واحد از مسئله به گفت‌وگو بنشینند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت صیانت از هویت تاریخی شهرها گفت: توسعه شهری نیازمند مرزبندی‌های روشن و ضوابط مشخص است. هویت تاریخی شهرها بر پایه شواهد، مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناختی شکل گرفته و این سرمایه تمدنی باید در تمامی برنامه‌های توسعه شهری مورد توجه قرار گیرد.

وی اختلاف دیدگاه میان دستگاه‌ها را امری طبیعی دانست و افزود: آنچه اهمیت دارد اصلاح ذهنیت‌ها و دستیابی به درک مشترک از مسائل است. گفت‌وگوی دوجانبه، بهترین مسیر برای تعیین خطوط قرمز، رفع سوءبرداشت‌ها و رسیدن به تفاهم پایدار است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: توافق به معنای تعامل سازگارانه در راستای تأمین منافع مردم و حاکمیت است. مسائل هر شهر ویژگی‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد و نمی‌توان برای همه شهرها نسخه‌ای واحد پیچید. باید شهر به شهر پیش رفت و راه‌حل‌های متناسب با شرایط هر منطقه را طراحی کرد.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد فرهنگ و صنایع‌دستی در توسعه شهری گفت: شهرهای ایران بیش از هر زمان دیگری به مراکز تخصصی عرضه، نمایش و ترویج صنایع‌دستی نیاز دارند. ایجاد این مراکز می‌تواند حلقه مفقوده زنجیره بازاریابی و تجاری‌سازی تولیدات هنرمندان و صنعتگران را تکمیل کند.

وی افزود: مهم‌ترین چالش حوزه صنایع‌دستی، موضوع فروش و بازاریابی است. بازارچه‌ها و مراکز عرضه صنایع‌دستی می‌توانند نقش مؤثری در توسعه بازار داخلی ایفا کنند و در حوزه بازارهای بین‌المللی نیز بهره‌گیری از ظرفیت استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نوین، در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تجربه موفق همکاری با مدیریت شهری تهران تصریح کرد: در پایتخت به توافقات ارزشمندی دست یافته‌ایم که می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای سایر کلان‌شهرهای کشور مورد استفاده قرار گیرد. آمادگی داریم با همکاری شهرداران و از طریق تعامل مستقیم با معاونت‌های تخصصی وزارتخانه، زمینه دستیابی به تفاهمات مؤثر و پایدار در حوزه‌های مختلف را فراهم کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم گفت‌وگوهای نهادمند، تقویت روحیه همکاری و شکل‌گیری ادبیات مشترک میان مدیریت شهری و وزارت میراث‌فرهنگی، مسیر توسعه متوازن، صیانت از هویت تاریخی شهرها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با شتاب بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/