به گزارش خبرنگار میراثآریا، دوازدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی دفاع رمضان عصر سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از اعضا، فعالان اجتماعی، انجمنهای مردمنهاد و مسئولان حوزههای فرهنگی و اجتماعی برگزار شد؛ نشستی که در آن سیدرضا صالحیامیری به تشریح شرایط کشور، ظرفیتهای ملی و ضرورت نقشآفرینی نهادهای مدنی در مقطع کنونی پرداخت.
وزیر میراثفرهنگی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از تلاشهای مجموعههای مردمی و فعالان اجتماعی حاضر در نشست، اظهار کرد: مجموعه تلاشهای شما شایسته تقدیر است؛ چراکه با انگیزه، اعتقاد، شور اجتماعی و احساس مسئولیت در میدان حضور دارید و این روحیه، سرمایهای ارزشمند برای کشور محسوب میشود.
او با تاکید بر اهمیت نهادهای عمومی و مدنی در ساختار حکمرانی ایران افزود: برای تغییر ریل قدرت در ایران، بیش از هر زمان دیگری به نهادهای عمومی و مدنی نیاز داریم؛ نهادهایی که بتوانند رسالت نمایندگی مردم را در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی و ملی بر عهده بگیرند.
صالحیامیری با اشاره به شرایط پیچیده و متغیر منطقه تصریح کرد: تحلیل شرایط امروز بسیار دشوار است؛ زیرا تحولات با سرعتی لحظهای در حال وقوع است و هر ساعت میتواند معادلات جدیدی شکل بگیرد. با این حال، در دل همه تهدیدها، فرصتهای بزرگی نیز برای ایران خلق شده است.
وزیر میراثفرهنگی مهمترین دستاورد شرایط اخیر را «تحول معرفتی در جامعه ایران» دانست و گفت: جامعه ایران پس از عبور از زخمهای اجتماعی، اکنون به مرحلهای از بازشناسی هویت ملی، همگرایی و انسجام رسیده است. این تحول معرفتی، سرمایهای بزرگ برای آینده کشور محسوب میشود.
او با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنههای اجتماعی و آیینهای ملی افزود: آنچه در خیابانها و در بطن جامعه شکل گرفت، جوشش طبیعی یک ملت بود؛ ملتی که در بزنگاههای تاریخی، هویت و انسجام خود را بازتولید میکند.
صالحیامیری «سرمایه اجتماعی» را یکی از مهمترین دستاوردهای این مقطع دانست و خاطرنشان کرد: بازگشت اعتماد مردم، افزایش همدلی اجتماعی و مشارکت عمومی در حمایت از منافع ملی، نشانههای احیای سرمایه اجتماعی در کشور است.
وزیر میراثفرهنگی سپس به تشریح «کانونهای قدرت ایران» پرداخت و گفت: قدرت نخست ایران مردم هستند؛ مردمی که در سختترین شرایط در میدان میمانند. قدرت دوم، موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت راهبردی تنگه هرمز است؛ ظرفیتی که امروز به یکی از مؤلفههای تعیینکننده در معادلات منطقهای تبدیل شده است.
او افزود: قدرت سوم ایران، تمدن و فرهنگ ایرانی است. ایران امروز با ثبت ۲۹ اثر جهانی و دهها پرونده آماده ثبت در یونسکو، یکی از مهمترین کانونهای تمدنی جهان بهشمار میرود.
صالحیامیری ادامه داد: ایران یک هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی است که میتواند همه ایرانیان را فارغ از قومیت، مذهب و گرایشهای مختلف، ذیل مفهوم ایران متحد کند.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به نقش دولت در مدیریت شرایط اخیر گفت: دولت کارآمد، یکی دیگر از کانونهای قدرت ایران است. در ایام بحران، مدیریت توزیع کالاهای اساسی، خدمات عمومی، تأمین سوخت و ساماندهی سفرها نشان داد که ساختار اجرایی کشور در میدان حضور دارد.
او با بیان اینکه در دوره اخیر بیش از ۲۹ میلیون سفر در کشور ثبت شد، افزود: جامعه محلی، روستاها و مراکز گردشگری کشور با روحیهای مثالزدنی از مردم میزبانی کردند و این مسئله نشان داد که همبستگی اجتماعی در ایران همچنان زنده و فعال است.
صالحیامیری همچنین «دیپلماسی فعال» را از دیگر مؤلفههای قدرت ملی دانست و اظهار کرد: امروز نگاه جهان به ایران تغییر کرده است. بسیاری از تحلیلگران و مقامات خارجی به این جمعبندی رسیدهاند که مردم، دولت و ساختار اجتماعی ایران بسیار فراتر از برآوردهای گذشته عمل کردهاند.
او تاکید کرد: پروژه فروپاشی ایران شکست خورده است. آنان تصور میکردند ایران در برابر فشارهای گسترده دچار فروپاشی اجتماعی میشود، اما واقعیت میدان، خلاف این تحلیل را نشان داد.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامهریزی برای اجرای مجموعهای از پروژههای فرهنگی، هنری و اجتماعی با محوریت «کودکان ایران» و «شهدای میناب» خبر داد و گفت: تولید فیلم سینمایی، آلبوم موسیقی، شعر، آثار تجسمی، کارناوالهای فرهنگی و نامگذاری فضاهای شهری بخشی از اقداماتی است که برای زنده نگهداشتن این روایت ملی در دستور کار قرار گرفته است.
او همچنین از انجمنها و نهادهای مردمی خواست در پروژههای مرمتی و صیانت از میراثفرهنگی مشارکت فعالتری داشته باشند و تصریح کرد: مرمت آثار تاریخی، صیانت از حافظه تمدنی ایران است. امروز بیش از هر زمان دیگری به مشارکت اجتماعی، مسئولیتپذیری عمومی و استفاده از ظرفیتهای مردمی نیاز داریم.
صالحیامیری در پایان با اعلام آمادگی وزارت میراثفرهنگی برای واگذاری بخشی از پروژهها به گروههای مردمی و تخصصی گفت: هر میزان که نهادهای مردمی آمادگی پذیرش مسئولیت داشته باشند، ما نیز آمادهایم با تمام ظرفیت در کنار آنان قرار بگیریم؛ زیرا باور داریم آینده ایران با مشارکت مردم ساخته خواهد شد.
