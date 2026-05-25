پروژه ضوابط حریم عودلاجان غربی و سنگلج رونمایی شد/ بازگشایی مجموعه لقانطه با ۶ موزه موضوعی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، در آیین بزرگداشت روز جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی استان تهران، احمد محیط طباطبایی پیشکسوت میراثفرهنگی، با تبریک روز جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی، به نقش اجتماعی و تعاملی موزهها در دوران بحران اشاره کرد و گفت: موزهها فضایی برای گفتوگو، تعامل میان گروههای مختلف اجتماعی و پیونددهنده جامعه هستند و شعار جهانی «موزهها؛ پیونددهنده جهان گسسته» نیز با همین رویکرد و در پاسخ به شرایطی همچون تغییرات اقلیمی، پیشرفت فناوری و جنگ انتخاب شده است.
وی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی و تاکید کنوانسیون ۱۹۵۴ ژنو بر آموزش و حفاظت از میراثفرهنگی در شرایط جنگی، افزود: مدیریت فرهنگی، عالیترین سطح مدیریت شهری است و نسبت مستقیم با مردم و هویت اجتماعی شهر دارد. شهرداریها نیز از طریق فعالیتهای فرهنگی میتوانند پیوند مؤثرتری با جامعه برقرار کنند.
محیططباطبایی همچنین با اشاره به کمبود مخازن امن برای نگهداری آثار مجموعهداران و کلکسیونداران بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد ایجاد انبارها و فضاهای استاندارد نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.
رونمایی از پروژه ضوابط حریم عودلاجان غربی و سنگلج، بهعنوان دو بافت تاریخی مهم تهران، از بخشهای اصلی این مراسم بود. این دو محدوده تاریخی در مجموع حدود ۳۰۰ هکتار وسعت دارند و از مهمترین بخشهای هویتی و تاریخی پایتخت به شمار میروند.
مرتضی ادیبزاده معاون میراثفرهنگی استان تهران، در تشریح جزئیات این پروژه گفت: ضوابط حریم بخش غربی عودلاجان با مساحت ۱۴۹ هکتار و بیش از هزار و ۳۰۰ پلاک، همچنین محله سنگلج با وسعت ۱۵۲ هکتار، پس از سالها مطالعات کارشناسی و بررسیهای تخصصی، با رویکرد حفاظتی و صیانت از بافت تاریخی تهیه و امروز رونمایی شد.
علیرضا ایزدی مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور نیز حفظ معابر تاریخی و بررسی دقیق پلاکهای واجد ارزش را از مهمترین محورهای مورد تاکید در جلسات تخصصی تدوین ضوابط حریم عودلاجان غربی و سنگلج عنوان کرد.
در حاشیه این مراسم، مجموعه فرهنگیتاریخی لقانطه نیز پس از هشت سال وقفه، با هدف احیای ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی تهران بازگشایی شد.
این مجموعه شامل شش موزه و فضای فرهنگی با عناوین موزه ملی کارآفرینان بزرگ ایرانی، موزه ملی تجارتخانههای ایرانی، موزه ملی قهوه و شکلات، موزه خودرو و موتورسیکلتهای کلاسیک (موزه تهران الف)، کافهموزه لقانطه و موزه قصر لقانطه است؛ مجموعهای که تلاش دارد تاریخ، روایت، هنر و سبک زندگی ایرانی را در قالبی فرهنگی و تعاملی به مخاطبان ارائه کند.
