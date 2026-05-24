به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین رونمایی از الواح آثار ثبت‌شده ملموس و ناملموس جنگ رمضان و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، امروز یکشنبه ۳ خرداد، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سردار سرتیپ بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و فرماندهان دفاع مقدس، در سالن اروند باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد.

سردار سرتیپ بهمن کارگر در این آیین، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: شهدا، قدرت نرم و سرمایه راهبردی جمهوری اسلامی ایران هستند و هر آنچه امروز ملت ایران در عرصه‌های مختلف از عزت، امنیت و اقتدار در اختیار دارد، مرهون ایثار، مجاهدت و خون پاک شهیدان است.

او با اشاره به استمرار دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: اگرچه شکل تهدیدها تغییر کرده، اما ماهیت تقابل دشمن با ملت ایران همچنان پابرجاست و امروز در شرایطی قرار داریم که هوشیاری، انسجام ملی و آمادگی همه‌جانبه، ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از منافع و امنیت ملی کشور محسوب می‌شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با تاکید بر نقش مردم در مقاطع حساس تاریخی کشور تصریح کرد: ملت ایران در تمامی بزنگاه‌های تاریخی، از دوران پیروزی انقلاب اسلامی تا دفاع‌مقدس و عرصه‌های مختلف پس از آن، وفاداری و حمایت خود از نظام اسلامی را به‌روشنی نشان داده‌اند و همین پشتوانه مردمی، مهم‌ترین مؤلفه اقتدار جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود.

او ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای، تصویری نادرست از شرایط ایران ارائه دهد، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مردم، نیروهای مسلح مقتدر و ظرفیت‌های عظیم ملی، همچنان دست برتر را در معادلات منطقه‌ای و راهبردی در اختیار دارد.

سردار کارگر با اشاره به اقدام وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ثبت آثار مرتبط با دفاع مقدس و جنگ رمضان، این رویکرد را اقدامی ارزشمند، ماندگار و راهبردی توصیف کرد و گفت: ثبت و صیانت از میراث دفاع مقدس، در حقیقت پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و حماسی ملت ایران است و از تلاش‌های وزارت میراث‌فرهنگی در این حوزه صمیمانه قدردانی می‌کنم.

او خاطرنشان کرد: حفاظت و ثبت آثار ملموس و ناملموس دفاع مقدس، اقدامی مؤثر در انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و هویت ملی به نسل‌های آینده است و می‌تواند به تقویت حافظه تاریخی و انسجام فرهنگی جامعه کمک کند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بخش پایانی سخنان خود، با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا حاضر در این مراسم، گفت: بسیاری از شهدایی که خانواده‌های آنان امروز در این آیین حضور دارند، با باغ‌موزه دفاع مقدس و یادمان‌های شهدا انس و ارتباط عمیقی داشتند و این پیوند معنوی، سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه است.

