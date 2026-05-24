به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵، هم‌زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، در آیین رونمایی از الواح آثار ملموس و ناملموس ثبت‌شده جنگ رمضان و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا که در سالن اروند باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معظم آنان، اظهار کرد: اگر امروز ایران اسلامی از عزت، منزلت، اقتدار و امنیت برخوردار است، این سرمایه عظیم ملی مرهون خون مطهر شهداست؛ خون‌هایی که نه‌تنها جغرافیای امنیت، بلکه هندسه هویت و انسجام ملی ایران را تثبیت کرده‌اند.

او با بیان اینکه «هیچ قدرتی فراتر از قدرت خون شهدا نیست»، افزود: حضور گسترده و آرامش‌بخش مردم در صحنه‌های اجتماعی و استمرار امید و پایداری در جامعه، تجلی سرمایه معنوی و تاریخی‌ای است که شهدا برای این سرزمین به یادگار گذاشته‌اند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به فراز و فرودهای یک‌سال اخیر تصریح کرد: ملت ایران در این مسیر دشوار، سرمایه‌های بزرگی را تقدیم آرمان‌های انقلاب و کشور کرد؛ فقدانی که بی‌تردید جبران‌ناپذیر است، اما در دل همین آزمون تاریخی، دستاوردهای بزرگ ملی، منطقه‌ای و تمدنی نیز حاصل شد.

شکست راهبرد فروپاشی؛ ایستادگی ملت ایران معادلات دشمن را برهم زد

صالحی‌امیری با اشاره به اهداف دشمنان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: دشمن با تصور فروپاشی ساختار اجتماعی و سیاسی ایران وارد میدان شد و حتی در محاسبات خود، زمان‌بندی چندروزه برای تحقق این سناریو در نظر گرفته بود، اما آنچه رخ داد، گرفتار شدن دشمن در باتلاق محاسبات غلط و ظهور دوباره اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران بود.

او افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز زیر چتری از امنیت و اقتدار زیست می‌کند که شهدا آن را برافراشته‌اند. دشمنی که در غزه دست به جنایت زده، اگر امکان می‌یافت، همین الگو را علیه ایران نیز دنبال می‌کرد، اما لطف الهی، مقاومت مردم و برکت خون شهدا، این سناریو را ناکام گذاشت و هژمونی آمریکا در منطقه را با شکست مواجه ساخت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه تصریح کرد: نگاه جهانیان به ایران دستخوش تغییر شده و کشور وارد فصل جدیدی از اقتدار سیاسی و منطقه‌ای شده است. امروز بسیاری از معادلات منطقه‌ای و جهانی تحت تأثیر ایستادگی ملت ایران بازتعریف می‌شود.

پیشنهاد تشکیل «بنیاد اندیشه‌شناسی شهدا»

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی و فکری شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: هر یک از این شهدا دارای جهان‌بینی، خلاقیت، تفکر راهبردی و منش تمدنی بودند؛ از همین‌رو پیشنهاد می‌کنم «بنیاد اندیشه‌شناسی شهدا» با هدف استخراج، تدوین و ترویج منظومه فکری شهدا تشکیل شود.

او ادامه داد: نظام آموزشی کشور نیز باید در این مسیر ایفای نقش کند و تدوین محتوای درسی درباره شخصیت، اندیشه و سبک زندگی شهدا در دستور کار قرار گیرد تا نسل نوجوان و جوان ایران، شهدا را به‌عنوان الگوهای واقعی حیات فردی و اجتماعی بشناسند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به راه‌اندازی موزه مشاهیر ایران اظهار کرد: در این موزه، باید تندیس و روایت مفاخر شهید ایران اسلامی نیز جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، چراکه بزرگ‌ترین مشاهیر این سرزمین، شهیدانی هستند که با اندیشه، ایثار و فداکاری خود، تاریخ معاصر ایران را شکل داده‌اند.

انقلاب معرفتی؛ دستاورد اجتماعی خون شهدا

صالحی‌امیری با اشاره به تحولات اجتماعی ماه‌های اخیر و رخدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: باید این پرسش را مطرح کرد که چگونه جامعه ایران در فاصله‌ای کوتاه، به سطحی از همبستگی، انسجام و ایستادگی ملی دست یافت. به باور من، این تحول ریشه در یک انقلاب معرفتی دارد که بستر آن را خون شهدا و فرهنگ ایثار فراهم کرده است.

او همچنین با اشاره به رخداد دشت مهیار اصفهان تصریح کرد: آنچه در دشت مهیار رخ داد، یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های راهبردی دشمن در چهار دهه اخیر بود و ابعاد آن باید برای افکار عمومی و نسل‌های آینده به‌درستی تبیین شود. این رخداد، نمادی از امداد الهی و پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

تقدیر از تلاش‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش پایانی سخنان خود از تلاش‌های سردار کارگر و مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تقدیر کرد و گفت: این مجموعه با مجاهدتی خستگی‌ناپذیر، پرچم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را برافراشته نگه داشته و در مسیر صیانت از حافظه تاریخی دفاع مقدس، نقش‌آفرینی مؤثری داشته است.

در پایان این مراسم، ضمن رونمایی از الواح آثار ملموس و ناملموس ثبت‌شده جنگ رمضان، از جمعی از خانواده‌های معظم شهدا با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تجلیل شد.

همچنین وزیر میراث‌فرهنگی پیش از آغاز مراسم، به همراه علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، با حضور در محل یادمان شهدای گمنام باغ‌موزه دفاع مقدس، با قرائت فاتحه و اهدای گل، به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کرد.

