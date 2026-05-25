به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در پیامی درگذشت خانم خدیجه خاتمی، فرزند مرحوم آیتالله سیدروحالله خاتمی، خواهر حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی رئیسجمهور اسبق و مادر محمدرضا و علیرضا تابش را تسلیت گفت.
در متن پیام وزیر میراثفرهنگی آمده است: خبر درگذشت بانوی مکرمه و ارجمند، سرکار خانم خدیجه خاتمی، موجب تأثر عمیق و اندوه فراوان شد. آن فقیده سعیده که در دامان خاندانی شریف و فرهیخته پرورش یافته بود، عمر پربرکت خویش را در مسیر فضیلت، نجابت، دیانت و پاسداشت ارزشهای اخلاقی سپری کرد.
اینجانب ضمن ابراز صمیمانهترین مراتب تسلیت و همدردی، این مصیبت را به خاندان تابش و خاتمی، تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز، صبر، سلامتی و شکیبایی مسئلت دارم.
