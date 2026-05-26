مصوبه بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه ۱۴۰۴

به گزارش میراث آریا، ۹ عضو از ۱۱ عضو حاضر در جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی که پیش از ظهر دوشنبه چهارم خردادماه به ریاست محمدرضا عارف برگزار شد، به بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه ۱۴۰۴ رای مثبت دادند و مقرر شد پس از تایید رئیسجمهوری بازگشایی اینترنت بینالملل به صورت هوشمند و قانونمدار برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شود.
در چهارمین جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی پس از اظهار نظر اعضای ستاد و بررسی آسیبهای وارده و عدمالنفع کسبوکارهای اینترنتی و ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتال بر تسهیل و مدیریت هوشمند دسترسی به سکوهای بینالمللی، فرماندهی مقبول و اجماعساز در فضای مجازی تاکید شد.
از ساعاتی پیش برخی رسانهها و کانالهای خبری از تایید و ابلاغ این مصوبه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر میدهند اما پیگیریها نشان میدهد که این مصوبه توسط رئیسجمهوری تایید شده، اما هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
انتهای پیام/
نظر شما