مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس نخبگان و سمن‌های میراث آریا در یادداشتی نوشت: روستای گیسوم (Gisoum) با وجود جمعیت ثابت ۲۳۳ نفر و ۸۲ خانوار، به یکی از کانون‌های اشتغال‌زایی گردشگری در شهرستان تالش تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس برآوردهای محلی، شمار شاغلان مستقیم و غیرمستقیم در حوزه گردشگری و خدمات وابسته در این روستا به ۷۵۱ نفر رسیده است.

گسترش فعالیت‌های گردشگری در گیسوم با ایجاد و توسعه غرفه‌های فروش محصولات محلی، صنایع‌دستی و پوشاک، همچنین افزایش واحدهای پذیرایی و خدماتی شامل رستوران‌ها، کافه‌ها و کافی‌شاپ‌ها، کبابی‌ها، مجتمع‌های گردشگری، خانه‌مسافرها و سایر مشاغل پشتیبان، زمینه جذب نیروی کار از روستاهای پیرامونی و حتی مناطق دیگر را فراهم کرده و چهره اقتصادی روستا را متحول ساخته است.

فعالان محلی معتقدند رونق گردشگری در گیسوم، علاوه بر افزایش درآمد خانوارها، نقش مهمی در کاهش گرایش به مهاجرت و تثبیت جمعیت در منطقه داشته است؛ چراکه فرصت‌های شغلی متنوع، امکان اشتغال جوانان و ایجاد کسب‌وکارهای خرد و خانوادگی را تقویت کرده است.

همچنین با آغاز فصل سفر، به‌ویژه در بهار و تابستان، روستای گیسوم روزانه میزبان هزاران گردشگر است و همین موضوع موجب شکل‌گیری جمعیت شناور قابل توجهی در منطقه می‌شود؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت و ساماندهی مناسب، می‌تواند به توسعه پایدار روستا و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری منجر شود.

تجربه گیسوم نشان می‌دهد گردشگری می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد در روستاها عمل کند؛ پیشرانی که هم‌زمان با افزایش اشتغال و گردش مالی محلی، به تقویت زنجیره تولید تا مصرف محصولات بومی و معرفی توانمندی‌های فرهنگی منطقه نیز کمک می‌کند.

آب‌بندان گیسوم؛ نگین هیرکانی در خدمت معیشت، امنیت و گردشگری پایدار

منطقه گیسوم، فراتر از شهرت جنگل‌های هیرکانی و سواحل دریای خزر، اکنون با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آب‌بندان گیسوم به الگویی موفق از توسعه پایدار و مدیریت هوشمندانه منابع آبی تبدیل شده است. این پهنه آبی که پیوندی راهبردی میان طبیعت، امنیت و اقتصاد محلی ایجاد کرده، امروز به‌عنوان یک قطب چندمنظوره مورد توجه کارشناسان و گردشگران قرار دارد.

مدیریت هوشمندانه بحران؛ از لایروبی مستمر تا سد دفاعی

یکی از نکات کلیدی در پایداری این منطقه، توجه ویژه به مدیریت سیلاب‌هاست. آب‌بندان گیسوم تنها یک سازه آبی نیست، بلکه به‌عنوان یک سد دفاعی طبیعی، نقش مؤثری در مهار سیلاب‌های فصلی ایفا می‌کند.

علاوه بر وجود سیل‌بند در روستا، اقداماتی نظیر لایروبی و تعریض مستمر رودخانه‌های منطقه نیز در دستور کار قرار دارد. این اقدامات که هرساله انجام می‌شود، خطر طغیان رودخانه‌ها را کاهش داده و امنیت اراضی کشاورزی و واحدهای مسکونی روستا را در ایام پربارش تقویت کرده است. کارشناسان معتقدند تقویت چنین زیرساخت‌هایی، در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، از مؤثرترین راهکارها برای کاهش مخاطرات ناشی از سیلاب در مناطق شمالی کشور به شمار می‌رود.

رونق معیشت از مسیر آبزی‌پروری و گردشگری غذا

آب‌بندان گیسوم بستری برای رونق اقتصادی جامعه محلی فراهم کرده است. پرورش ماهیان گرمابی در این پهنه، درآمدی پایدار برای روستاییان به همراه داشته و زنجیره‌ای از ارزش افزوده ایجاد کرده است. در همین راستا، توسعه گردشگری غذا در حاشیه این آب‌بندان به یکی از جاذبه‌های پرطرفدار منطقه تبدیل شده است.

طبخ و عرضه غذاهای اصیل گیلانی، نظیر ماهی شکم‌پر و ماهی لونگی، نه تنها به ترویج فرهنگ غذایی منطقه کمک کرده، بلکه اشتغال‌زایی مستقیمی برای اهالی روستا ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، گیسوم با تلفیق ظرفیت‌های طبیعی، اقتصادی و گردشگری، توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان مقاصد بومی و طبیعت‌محور استان گیلان به دست آورد.

آزمایشگاهی زنده برای دوستداران طبیعت

آنچه آب‌بندان گیسوم را متمایز می‌کند، نقش آن به‌عنوان زیستگاهی ارزشمند برای حیات‌وحش است. این پهنه، پناهگاهی امن برای پرندگان بومی و مهاجر محسوب می‌شود و وجود گونه‌های نادر گیاهی جنگل‌های هیرکانی و گیاهان دارویی در حاشیه آن، این منطقه را به یک «آزمایشگاه طبیعی زنده» بدل کرده است.

این ویژگی، ظرفیت عظیمی برای توسعه اکوتوریسم و آموزش‌های محیط‌زیستی فراهم کرده که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای حفاظت و پایداری است.

چشم‌انداز آینده؛ مقصدی برای گردشگری سبز

تلفیق فضای آرامش‌بخش، چشم‌اندازهای بکر جنگلی و تنوع زیستی، گیسوم را به مقصدی ایده‌آل برای گردشگران تبدیل کرده است. فعالان حوزه گردشگری تأکید دارند که با تداوم توسعه زیرساخت‌های پایدار و معرفی هوشمندانه این ظرفیت‌ها، آب‌بندان گیسوم می‌تواند به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری سبز در ایران، الگویی موفق برای مدیریت هم‌زمان اقتصاد محلی و حفاظت از محیط‌زیست باشد.

حفاظت از این آب‌بندان و تداوم عملیات‌هایی همچون لایروبی و تعریض رودخانه‌ها، نه تنها یک ضرورت محیط‌زیستی و فنی، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدتی برای رونق روستاها و توسعه زیرساخت‌های مدیریت بحران در استان گیلان است.

ساماندهی اطلاع‌رسانی گردشگران در روستای گیسوم

در راستای اقدامات اجرایی برای ساماندهی خدمات گردشگری و صیانت از طبیعت گیسوم، طرح نصب تابلوهای حفاظت از محیط‌زیست و تابلوهای راهنمای گردشگر در روستای گیسوم اجرا شد و هم‌زمان، مرکز اطلاع‌رسانی در محدوده آب‌بندان گیسوم با هدف راهنمایی مسافران و گردشگران راه‌اندازی شد.

تابلوهای محیط‌زیستی با رویکرد آموزشی و پیشگیرانه، با هدف یادآوری الزامات حفظ پاکیزگی ساحل و جنگل، کاهش رهاسازی زباله، پیشگیری از آسیب به پوشش گیاهی و ارتقای فرهنگ سفر مسئولانه در نقاط پرتردد نصب شده‌اند. در کنار آن، تابلوهای راهنمای گردشگر برای هدایت بهتر مسافران، تسهیل دسترسی به مسیرها و خدمات و کاهش سردرگمی در ورودی‌ها و معابر اصلی روستا جانمایی شده است.

همچنین با توجه به نقش آب‌بندان گیسوم به‌عنوان یکی از کانون‌های حضور گردشگران، مرکز اطلاع‌رسانی آب‌بندان با هدف ارائه راهنمایی‌های میدانی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مسافران فعال شده تا مسیر گردشگری روستا از حالت پراکنده به سمت نظم‌دهی و مدیریت کارآمدتر حرکت کند.

فعالان محلی این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای تجربه سفر گردشگران و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی گیسوم می‌دانند؛ اقدامی که می‌تواند هم‌زمان به کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی و افزایش کیفیت خدمات در ایام اوج سفر کمک کند.

در ارزیابی‌های میدانی، نصب این تابلوها و راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی، به‌ویژه در فصل‌های پرتردد، می‌تواند نقش مؤثری در هدایت صحیح گردشگران، کاهش فشار بر نقاط حساس طبیعی و تقویت گردشگری مسئولانه در روستای گیسوم ایفا کند.

