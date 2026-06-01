عاطفه رشنویی، مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی تاریخی شوشتر امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، در گفت وگو با میراث آریا با اعلام این خبر گفت: آرش قنبری، فرماندار شوشتر، با حضور در محوطه میراث جهانی آسیاب‌ها و آبشارها، ضمن بازدید از تونل «بلیتی» در ضلع شرقی این مجموعه، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این سازه تاریخی و چالش‌های فنی آن قرار گرفت.

در این بازدید کارشناسان پایگاه میراث جهانی، گزارشی جامع از عملکرد سازه، سوابق مرمتی و اقدامات حفاظتی سال‌های گذشته ارائه دادند. در این نشست میدانی، مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده پایداری تونل بلیتی، از جمله نفوذ فاضلاب در برخی نقاط، فرسایش بخش‌هایی از سازه و همچنین بارگذاری‌های نامتناسب در محدوده بالادست تونل تشریح شد.

رشنویی با تأکید بر حساسیت بالای این بخش از مجموعه، تصریح کرد: تونل بلیتی به دلیل شرایط خاص سازه‌ای، نیازمند مراقبت‌های مستمر است. رفع بسیاری از مشکلات این تونل ماهیت فرابخشی دارد و مستلزم هماهنگی و اقدام مشترک میان دستگاه‌های اجرایی است تا از تشدید آسیب‌ها پیشگیری شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی تاریخی شوشتر با اشاره به سخنان فرماندار شوشتر پس از این بازدید، خاطرنشان کرد: مقرر شد جمع‌بندی دقیق مسائل مطرح‌شده در قالب گزارشی رسمی به استاندار خوزستان و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارائه شود تا مسیر ورود دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تقویت حفاظت از این اثر ارزشمند هموار گردد.

در بخش دیگری از این برنامه، فرماندار شوشتر با هدف بررسی وضعیت بافت تاریخی شهر و پروژه‌های در دست اجرا، از مسجد تاریخی «زرگران» (کتانباف) بازدید کرد. در این بازدید، روند پیشرفت عملیات مرمت این اثر ثبت‌ملی مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین وضعیت کوچه‌ها و گذرهای بافت تاریخی و برنامه‌های حفاظت و بهسازی این معابر، از دیگر محورهای اصلی این بازدید بود. فرماندار شوشتر در پایان، ضمن تأکید بر تسریع در اجرای طرح‌های حفاظتی و مرمتی، خواستار افزایش هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای پاسداشت و احیای هویت تاریخی و فرهنگی شهر شوشتر شد.

