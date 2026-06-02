به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی غلامی امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به کاوش‌های انجام‌شده در ارگ تاریخی گنبد سلطانیه طی سال‌های گذشته و کشف اشیای فرهنگی و تاریخی، اظهار کرد: این آثار هم‌اکنون در انبارهای مجموعه نگهداری می‌شوند و ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه از آغاز ساماندهی انبارهای این مجموعه، به‌ویژه اموال فرهنگی و تاریخی، خبر داد و گفت: اشیای منقول موجود در پایگاه بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده به سه گروه مطالعاتی، غیر فرهنگی و فرهنگی تاریخی قابل ثبت تقسیم‌بندی شده‌اند.

غلامی افزود: با توجه به اهمیت حفاظت، ثبت و مدیریت صحیح آثار به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی، ساماندهی انبارهای مجموعه به‌ویژه اموال فرهنگی تاریخی در اولویت برنامه‌های پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه قرار گرفته است.

او با بیان اینکه این اقدام با هدف نظم‌بخشی، شناسایی دقیق و صیانت از اشیای تاریخی انجام می‌شود، تصریح کرد: اموال فرهنگی تاریخی موجود در پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه به سه گروه اموال مطالعاتی، اموال غیر فرهنگی و اموال فرهنگی تاریخی قابل ثبت تقسیم‌بندی و ساماندهی شده‌اند.

