به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نخستین رویداد علمی و فرهنگی «اصلاح الگوی مصرف در حوزه گردشگری» با رویکرد بهرهوری در زنجان با محوریت موضوعات سلامت، بهرهوری، پایداری و اقتصاد و با هدف ترویج نگاه نوین به مصرف بهینه در صنعت گردشگری در روزهای ۱۲ و ۱۳ خرداد در سالن گردهمایی مؤسسه خیریه ترنم مهر باران برگزار خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: در این برنامه، جلال زواره، مسئول آموزش مجموعه هتلهای هما و مدرس بینالمللی آشپزی، و همچنین کامیار صفری، مدیر گروه کاسپین و امور راهبردی مجموعه هتلهای جهانگردی در شمالغرب کشور، به عنوان سخنرانان و میهمانان ویژه حضور خواهند داشت.
او گفت: این رویداد با همکاری شهرداری زنجان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان و سایر نهادهای همکار برگزار میشود و میتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای فرهنگ بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف در صنعت گردشگری باشد.
موسوی بیان کرد: این رویداد با هدف کاهش هزینه تمامشده غذا برای تولیدکننده و مصرفکننده، اصلاح الگوی مصرف بر اساس حفظ منابع، افزایش بهرهوری در حوزه غذا و حرکت به سمت توسعه پایدار طراحی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تأکید کرد: اجرای این رویداد گامی در جهت اصلاح الگوی مصرف در حوزه گردشگری و ارتقای بهرهوری و کیفیت سفره سالم در استان زنجان محسوب میشود.
او بیان کرد: گردشگری رویداد مانند سایر انواع گردشگری می تواند اثرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای جامعه میزبان داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما